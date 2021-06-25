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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 25.06.2021
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:48
2021-06-25T00:48
россия
российская академия наук
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 9.21 местного времени (0.21 по Москве) в 29 километрах от ближайшего населенного пункта, поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 16 километров, сообщает геофизическая служба.
https://ria.ru/20210624/kamchatka-1738358513.html
россия
камчатский край
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россия, российская академия наук, камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:48 25.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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На востоке Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировали в 9.21 местного времени (0.21 по Москве) в 29 километрах от ближайшего населенного пункта, поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 16 километров, сообщает геофизическая служба.
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РоссияРоссийская академия наукКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
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