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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 25.06.2021
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:48
2021-06-25T00:48
2021-06-25T00:48
россия
российская академия наук
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 9.21 местного времени (0.21 по Москве) в 29 километрах от ближайшего населенного пункта, поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 16 километров, сообщает геофизическая служба.
https://ria.ru/20210624/kamchatka-1738358513.html
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россия, российская академия наук, камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
На востоке Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6