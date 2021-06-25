https://ria.ru/20210625/zemletryasenie-1738520344.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 25.06.2021

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6

Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:48

2021-06-25T00:48

2021-06-25T00:48

россия

российская академия наук

камчатский край

петропавловск-камчатский

землетрясение

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел утром в пятницу на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 9.21 местного времени (0.21 по Москве) в 29 километрах от ближайшего населенного пункта, поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 16 километров, сообщает геофизическая служба.

https://ria.ru/20210624/kamchatka-1738358513.html

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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россия, российская академия наук, камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия