https://ria.ru/20210625/yubiley-1738603348.html

Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 25.06.2021

Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив, что агентство высокопрофессионально,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:28

2021-06-25T14:28

2021-06-25T14:30

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

журналистика

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив, что агентство высокопрофессионально, на экспертном уровне и вместе с тем доступным языком доносит до читателей самые серьезные темы из мира ядерных технологий.МИА "Россия сегодня" достойно продолжает традиции, заложенные 80 лет назад Совинформбюро, и следует самым требовательным стандартам журналистского мастерства, написал Лихачев в поздравительной телеграмме."Мы в Росатоме относимся с искренним уважением к журналистам агентства и высоко ценим объективное и высокопрофессиональное освещение работы отечественной атомной отрасли. Ваши материалы отличаются глубоким экспертным знанием предмета и умением доступным языком донести самые серьёзные темы из мира ядерных технологий до широкого круга читателей. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Лихачев.Он пожелал сотрудникам МИА "Россия сегодня" здоровья, новых творческих успехов и благодарных читателей.МИА "Россия сегодня" регулярно, в разных форматах, освещает самые разные направления работы отечественной атомной отрасли. Агентство неоднократно получало награды и благодарности госкорпорации "Росатом".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", журналистика, общество