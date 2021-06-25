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Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 25.06.2021
Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив, что агентство высокопрофессионально,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:28
2021-06-25T14:30
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
журналистика
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив, что агентство высокопрофессионально, на экспертном уровне и вместе с тем доступным языком доносит до читателей самые серьезные темы из мира ядерных технологий.МИА "Россия сегодня" достойно продолжает традиции, заложенные 80 лет назад Совинформбюро, и следует самым требовательным стандартам журналистского мастерства, написал Лихачев в поздравительной телеграмме."Мы в Росатоме относимся с искренним уважением к журналистам агентства и высоко ценим объективное и высокопрофессиональное освещение работы отечественной атомной отрасли. Ваши материалы отличаются глубоким экспертным знанием предмета и умением доступным языком донести самые серьёзные темы из мира ядерных технологий до широкого круга читателей. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Лихачев.Он пожелал сотрудникам МИА "Россия сегодня" здоровья, новых творческих успехов и благодарных читателей.МИА "Россия сегодня" регулярно, в разных форматах, освещает самые разные направления работы отечественной атомной отрасли. Агентство неоднократно получало награды и благодарности госкорпорации "Росатом".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", журналистика, общество
Глава Росатома поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
14:28 25.06.2021 (обновлено: 14:30 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Росатома поблагодарил МИА "Россия сегодня" за профессиональное освещение атомной темы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив, что агентство высокопрофессионально, на экспертном уровне и вместе с тем доступным языком доносит до читателей самые серьезные темы из мира ядерных технологий.
МИА "Россия сегодня" достойно продолжает традиции, заложенные 80 лет назад Совинформбюро, и следует самым требовательным стандартам журналистского мастерства, написал Лихачев в поздравительной телеграмме.
Девушка на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд на улице Старый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 13:52
На Арбате открылась фотовыставка к 80-летию Совинформбюро
"Мы в Росатоме относимся с искренним уважением к журналистам агентства и высоко ценим объективное и высокопрофессиональное освещение работы отечественной атомной отрасли. Ваши материалы отличаются глубоким экспертным знанием предмета и умением доступным языком донести самые серьёзные темы из мира ядерных технологий до широкого круга читателей. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Лихачев.
Он пожелал сотрудникам МИА "Россия сегодня" здоровья, новых творческих успехов и благодарных читателей.
МИА "Россия сегодня" регулярно, в разных форматах, освещает самые разные направления работы отечественной атомной отрасли. Агентство неоднократно получало награды и благодарности госкорпорации "Росатом".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Объективно лучшие. К 80-летию Совинформбюро
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Официальный визит советской правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года.

Официальный визит советской правительственной делегации во главе с председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года
1 из 35

Официальный визит советской правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной, 1948 год.

Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной. Москва, 1948 год
2 из 35

Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной, 1948 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Физкультурный парад на Красной площади, 1930 год.

Физкультурный парад на Красной площади
3 из 35

Физкультурный парад на Красной площади, 1930 год.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанк

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, май 1945 года.

Знамя Победы над Берлином
4 из 35

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, май 1945 года.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Поливально-уборочные машины на московских улицах, 1938 год.

Уборка московских улиц. 1938 год
5 из 35

Поливально-уборочные машины на московских улицах, 1938 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля на параде Победы 1945 года в Москве.

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год
6 из 35

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля на параде Победы 1945 года в Москве.

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Время кормления в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.

Время кормления новорожденных в одном из родильных домов Москвы. 1955 год
7 из 35

Время кормления в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Московский зоопарк, 1944 год.

В Московском зоопарке, 1944 год
8 из 35

Московский зоопарк, 1944 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР, 1961 год.

Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР. 1961 год
9 из 35

Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР, 1961 год.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы, 1990 год.

Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы. 1990 год
10 из 35

Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы, 1990 год.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанк

Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере, 1969 год.

Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере. 1969 год
11 из 35

Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере, 1969 год.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанк

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Марти, 1974 год.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Март. 1974 год
12 из 35

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Марти, 1974 год.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Летчик-космонавт Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после экспериментального полета кораблей "Аполлон — Союз", 1975 год.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год
13 из 35

Летчик-космонавт Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после экспериментального полета кораблей "Аполлон — Союз", 1975 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Участники бега на 3000 метров с препятствиями на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год.

Участники бега на 3000 метров с препятствиями во время соревнований на XXII Олимпийских играх в Москве. 1980 год
14 из 35

Участники бега на 3000 метров с препятствиями на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе имени Ленина (Лужники), 1980 год.

Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. 1980 год
15 из 35

Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе имени Ленина (Лужники), 1980 год.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Солдаты оборачиваются вслед девушкам, 1965 год.

Солдаты оборачиваются вслед девушкам. 1965 год
16 из 35

Солдаты оборачиваются вслед девушкам, 1965 год.

© РИА Новости / Мариус Баранаускас
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© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанк

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, 1986 год.

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 1986 год
17 из 35

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, 1986 год.

© РИА Новости / Игорь Костин
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Владимир Путин дает присягу президента Российской Федерации, 2000 год.

Владимир Путин дает присягу Президента РФ. 2000 год
18 из 35

Владимир Путин дает присягу президента Российской Федерации, 2000 год.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент — любимое место игр местных мальчишек. (Воин Георгий — единственный святой, почитаемый и христианами, и мусульманами), 1996 год.

Наследники Святого Георгия. 1996 год
19 из 35

Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент — любимое место игр местных мальчишек. (Воин Георгий — единственный святой, почитаемый и христианами, и мусульманами), 1996 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой, 2003 год.

Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой. 2003 год
20 из 35

Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой, 2003 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с руководителем ливийской революции, главой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммаром Каддафи, 1995 год.

Владимир Жириновский и Муаммар Каддафи. 1995 год
21 из 35

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с руководителем ливийской революции, главой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммаром Каддафи, 1995 год.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Две маленьких балерины из Академии русского балета имени Вагановой репетируют на улице, 2003 год.

Две маленьких балерины из Академии Русского Балета им. Вагановой, репетируют на улице. 2003 год
22 из 35

Две маленьких балерины из Академии русского балета имени Вагановой репетируют на улице, 2003 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамазан Лагкуев / Перейти в фотобанк

Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане, 2004 год.

Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане
23 из 35

Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане, 2004 год.

© РИА Новости / Рамазан Лагкуев
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.

Танки на Садовом кольце во время путча ГКЧП. 1991 год
24 из 35

Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, 2014 год.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 2014 год
25 из 35

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2015 год.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
26 из 35

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2015 год.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, 2017 год.

Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта
27 из 35

Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, 2017 год.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2014 год.

Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2 июля 2014
28 из 35

Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2014 год.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Серебряные призеры чемпионата мира по фигурному катанию 2017 года в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон во время показательных выступлений в Хельсинки.

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки. 2017 год
29 из 35

Серебряные призеры чемпионата мира по фигурному катанию 2017 года в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон во время показательных выступлений в Хельсинки.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники акции "Бессмертный полк" в Казани, 2018 год.

Акция Бессмертный полк в городах России
30 из 35

Участники акции "Бессмертный полк" в Казани, 2018 год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие во время парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Военнослужащие во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
31 из 35

Военнослужащие во время парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев перед встречей с ушедшими в отставку членами правительства, 2020 год.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ. Правительство РФ подало в отставку
32 из 35

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев перед встречей с ушедшими в отставку членами правительства, 2020 год.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом. При Синодальном отделе по благотворительности РПЦ создана специальная группа священников для посещения больных COVID-19, 2020 год.

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
33 из 35

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом. При Синодальном отделе по благотворительности РПЦ создана специальная группа священников для посещения больных COVID-19, 2020 год.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Подготовка к вывозу Airbus A321 с места ЧП в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в кукурузном из-за того, что в его двигатели попали птицы.

Вывоз самолета Airbus A321 с места ЧП в Раменском районе
34 из 35

Подготовка к вывозу Airbus A321 с места ЧП в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в кукурузном из-за того, что в его двигатели попали птицы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе, 2020 год.

Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе
35 из 35

Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе, 2020 год.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 35

Официальный визит советской правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк, сентябрь 1959 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 35

Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР Ольга Лепешинская в костюмерной, 1948 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 35

Физкультурный парад на Красной площади, 1930 год.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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4 из 35

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, май 1945 года.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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5 из 35

Поливально-уборочные машины на московских улицах, 1938 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 35

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля на параде Победы 1945 года в Москве.

© РИА Новости / Макс Альперт
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7 из 35

Время кормления в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 35

Московский зоопарк, 1944 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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9 из 35

Космонавт Юрий Гагарин встречается с участниками II Международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР, 1961 год.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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10 из 35

Пикеты на улицах города во время празднования Дня Москвы, 1990 год.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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11 из 35

Пенсионеры играют в шахматы на скамейке в сквере, 1969 год.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
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12 из 35

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Фидель Кастро Рус на митинге кубино-советской дружбы на площади Революции имени Хосе Марти, 1974 год.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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Летчик-космонавт Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после экспериментального полета кораблей "Аполлон — Союз", 1975 год.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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Участники бега на 3000 метров с препятствиями на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе имени Ленина (Лужники), 1980 год.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Солдаты оборачиваются вслед девушкам, 1965 год.

© РИА Новости / Мариус Баранаускас
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Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, 1986 год.

© РИА Новости / Игорь Костин
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Владимир Путин дает присягу президента Российской Федерации, 2000 год.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент — любимое место игр местных мальчишек. (Воин Георгий — единственный святой, почитаемый и христианами, и мусульманами), 1996 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушки из спортивной школы по синхронному плаванию при кафедре плавания Московского института физкультуры выполняют упражнения под водой, 2003 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с руководителем ливийской революции, главой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммаром Каддафи, 1995 год.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Две маленьких балерины из Академии русского балета имени Вагановой репетируют на улице, 2003 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане, 2004 год.

© РИА Новости / Рамазан Лагкуев
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Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2015 год.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, 2017 год.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2014 год.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Серебряные призеры чемпионата мира по фигурному катанию 2017 года в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон во время показательных выступлений в Хельсинки.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Участники акции "Бессмертный полк" в Казани, 2018 год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военнослужащие во время парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев перед встречей с ушедшими в отставку членами правительства, 2020 год.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом. При Синодальном отделе по благотворительности РПЦ создана специальная группа священников для посещения больных COVID-19, 2020 год.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка к вывозу Airbus A321 с места ЧП в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в кукурузном из-за того, что в его двигатели попали птицы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местный житель угощает специалиста Международного противоминного центра Минобороны России гранатом вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе, 2020 год.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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