https://ria.ru/20210625/yavlenie-1738544155.html

Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии

Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии - РИА Новости, 25.06.2021

Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии

В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:52

2021-06-25T09:52

2021-06-25T12:15

gismeteo

леонид старков

людмила паршина

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Она отметила, что это редкое явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие происходят раскаты грома без осадков. Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.

https://ria.ru/20210625/voda-1738527126.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gismeteo, леонид старков, людмила паршина, гидрометцентр, общество