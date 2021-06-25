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Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии
Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии - РИА Новости, 25.06.2021
Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии
В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:52
2021-06-25T09:52
2021-06-25T12:15
gismeteo
леонид старков
людмила паршина
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Она отметила, что это редкое явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие происходят раскаты грома без осадков. Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.
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gismeteo, леонид старков, людмила паршина, гидрометцентр, общество
Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии
09:52 25.06.2021 (обновлено: 12:15 25.06.2021)
Специалист Гидрометцентра Паршина предупредила о надвигающихся на Москву сухих грозах