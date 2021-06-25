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Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии
Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии - РИА Новости, 25.06.2021
Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии
В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:52
2021-06-25T12:15
gismeteo
леонид старков
людмила паршина
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Она отметила, что это редкое явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие происходят раскаты грома без осадков. Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.
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gismeteo, леонид старков, людмила паршина, гидрометцентр, общество
Москвичей предупредили о надвигающейся редкой погодной аномалии
09:52 25.06.2021 (обновлено: 12:15 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза на севере Москвы
Гроза на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Специалист Гидрометцентра Паршина предупредила о надвигающихся на Москву сухих грозах

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
"Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли", — пояснила специалист.
Она отметила, что это редкое явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие происходят раскаты грома без осадков.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.
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GismeteoЛеонид СтарковЛюдмила ПаршинаГидрометцентрОбщество
 
 
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