https://ria.ru/20210625/vypuskniki-1738691356.html

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 26.06.2021

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге начался с очередей у пропускных пунктов, у всех гостей на входе проверили температуру и наличие масок. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-25T22:54

2021-06-25T22:54

2021-06-26T06:21

россия

нева (река)

алые паруса (праздник выпускников)

александр невский

иван ургант

александр беглов

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге начался с очередей у пропускных пунктов, у всех гостей на входе проверили температуру и наличие масок.За несколько часов до начала мероприятия выросла длинная очередь из гостей. В пятницу вечером движение по Невскому проспекту перекрыли и выставили ограждения для проверки билетов. Вторую линию пропускного пункта выпускникам с сопровождающимися пришлось пройти на Дворцовой площади, где поставили рамки. Там же у гостей проверили температуру и наличие защитной маски.Задолго до начала "Алых парусов" приняли решение наполовину уменьшить число приглашенных на Дворцовую площадь. В этом году на мероприятии собрались только выпускники из Санк-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя.В 22.00 на сцене появились ведущие Иван Ургант и Даша Александрова. В начале праздника Ургант попросил всех гостей надеть маски, однако многие выпускники их сняли после прохода через КПП.К собравшимся на мероприятии обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. Он пожелал им удачи, надежных друзей и попутного ветра.Он также выразил уверенность, что выпускники смогут сделать их страну еще сильнее. Главными темами праздника выбрали тридцатилетие возвращения российского триколора, годовщину рождения Александра Невского и шестидесятилетие первого полета человека в космос. Праздник равернулся на восьми площадках Петербурга.Выпускники школ и их родители традиционно широко празднуют в июне заключительный этап обучения в среднеобразовательных учреждениях, а в северной столице мероприятие превращается в общегородской праздник. Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами. Именно он впоследствии стал эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году, однако 25 лет спустя ее возродили.

https://ria.ru/20210624/vypuskniki-1738402109.html

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россия, нева (река), алые паруса (праздник выпускников), александр невский, иван ургант, александр беглов, ленинградская область, общество