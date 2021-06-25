https://ria.ru/20210625/vertolet-1738532712.html

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения вертолета

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения вертолета - РИА Новости, 25.06.2021

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения вертолета

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:44

2021-06-25T07:44

2021-06-25T11:54

следственный комитет россии (ск рф)

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области погиб экипаж из трех человек.О катастрофе с Ми-8 стало известно накануне вечером. Вертолет принадлежал Росгвардии, в ведомстве подтвердили сообщения о катастрофе и уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет.Источник агентства в экстренных службах Ленобласти пояснил, что на место случившегося выехали пожарно-спасательные подразделения.В Следственном комитете рассказали об открытии уголовного дела из-за произошедшего. Речь идет о статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", которая подразумевает до семи лет лишения свободы.Подробности падения вертолетаЖительница Ленинградской области рассказала в интервью телеканалу РЕН ТВ о деталях трагедии с разбившимся вертолетом Ми-8.По словам очевидицы, воздушное судно летело так низко, что его можно было разглядеть.Женщина отметила, что во время полета стало ясно, что с вертолетом что-то не так и он упадет.

https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html

россия

ленинградская область

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следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8, ленинградская область, происшествия