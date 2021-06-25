В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения вертолета
07:44 25.06.2021 (обновлено: 11:54 25.06.2021)
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи МегаполисНа месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения вертолета в Ленинградской области
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области погиб экипаж из трех человек.
О катастрофе с Ми-8 стало известно накануне вечером. Вертолет принадлежал Росгвардии, в ведомстве подтвердили сообщения о катастрофе и уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет.
Источник агентства в экстренных службах Ленобласти пояснил, что на место случившегося выехали пожарно-спасательные подразделения.
В Следственном комитете рассказали об открытии уголовного дела из-за произошедшего. Речь идет о статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", которая подразумевает до семи лет лишения свободы.
Подробности падения вертолета
Жительница Ленинградской области рассказала в интервью телеканалу РЕН ТВ о деталях трагедии с разбившимся вертолетом Ми-8.
По словам очевидицы, воздушное судно летело так низко, что его можно было разглядеть.
"В районе фонарного завода он (вертолет. — Прим. ред.) сделал два круга и ушел в сторону Тосно. <…> Нос был опущен вниз, летел под углом к земле", — высказалась собеседница телеканала.
Женщина отметила, что во время полета стало ясно, что с вертолетом что-то не так и он упадет.
На месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Кадр из видео очевидца
На месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Кадр из видео очевидца