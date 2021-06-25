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Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ - РИА Новости, 25.06.2021
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T06:15
2021-06-25T06:15
2021-06-25T06:20
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юрий трутнев
владивосток
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Возможность введения вакцинации, обследования, вне всякого сомнения, рассматривается", - ответил Трутнев на вопрос, не рассматривается ли возможность введения обязательной вакцинации для его участников.ВЭФ запланирован на 2-4 сентября.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, восточный экономический форум, здоровье, юрий трутнев, владивосток, политика
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:15 25.06.2021 (обновлено: 06:20 25.06.2021)
Трутнев рассказал о возможном введении обязательной вакцинации для участников ВЭФ