https://ria.ru/20210625/vef-1738530131.html

Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ

Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ - РИА Новости, 25.06.2021

Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ

Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T06:15

2021-06-25T06:15

2021-06-25T06:20

распространение коронавируса

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восточный экономический форум

здоровье

юрий трутнев

владивосток

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Возможность введения вакцинации, обследования, вне всякого сомнения, рассматривается", - ответил Трутнев на вопрос, не рассматривается ли возможность введения обязательной вакцинации для его участников.ВЭФ запланирован на 2-4 сентября.

https://ria.ru/20210625/vef-1738527497.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, восточный экономический форум, здоровье, юрий трутнев, владивосток, политика