Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/vef-1738530131.html
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ - РИА Новости, 25.06.2021
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T06:15
2021-06-25T06:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
восточный экономический форум
здоровье
юрий трутнев
владивосток
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_574edbe126479cc06a2f2e88af25c479.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Возможность введения вакцинации, обследования, вне всякого сомнения, рассматривается", - ответил Трутнев на вопрос, не рассматривается ли возможность введения обязательной вакцинации для его участников.ВЭФ запланирован на 2-4 сентября.
https://ria.ru/20210625/vef-1738527497.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7e6de17bc9c94b7525bdce6f0d802610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, восточный экономический форум, здоровье, юрий трутнев, владивосток, политика
Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:15 25.06.2021 (обновлено: 06:20 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Трутнев рассказал о возможном введении обязательной вакцинации для участников ВЭФ

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Возможность обязательной вакцинации от коронавируса рассматривается для участников Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Возможность введения вакцинации, обследования, вне всякого сомнения, рассматривается", - ответил Трутнев на вопрос, не рассматривается ли возможность введения обязательной вакцинации для его участников.
ВЭФ запланирован на 2-4 сентября.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
04:39
Трутнев заявил, что надеется на участие делегации из Франции в ВЭФ
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВосточный экономический форумЗдоровьеЮрий ТрутневВладивостокПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
17:19Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной
17:18В ФЕОР оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации
17:14В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
Лента новостейМолния