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Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ
Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ - РИА Новости, 25.06.2021
Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ
Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что французская делегация будет участвовать в ВЭФ, планируется организовать франко-российский круглый стол. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:44
2021-06-25T06:52
франко-российская торгово-промышленная палата
россия
пьер леви
восточный экономический форум
дальний восток
юрий трутнев
франция
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что французская делегация будет участвовать в ВЭФ, планируется организовать франко-российский круглый стол.Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу проводит круглый стол с французскими инвесторами, в числе которых представители 13 компаний, и послом Франции в России Пьером Леви.Он не уточнил состав делегации на ВЭФ. "Я не могу вам сказать, в каком составе точно. Мы там будем. Мы получили разрешение подготовить круглый стол", - добавил посол."Для нас это важно, важно для наших компаний, потому что мы видим, открываем для себя возможности, которые существуют на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказал президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
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франко-российская торгово-промышленная палата, россия, пьер леви, восточный экономический форум, дальний восток, юрий трутнев, франция, в мире
Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ
04:44 25.06.2021 (обновлено: 06:52 25.06.2021)
 
© Фото предоставлено посольством Франции в РФПосол Франции в РФ Пьер Леви
Посол Франции в РФ Пьер Леви
© Фото предоставлено посольством Франции в РФ

Посол в России Пьер Леви высказался об участии делегации Франции в ВЭФ-2021

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что французская делегация будет участвовать в ВЭФ, планируется организовать франко-российский круглый стол.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу проводит круглый стол с французскими инвесторами, в числе которых представители 13 компаний, и послом Франции в России Пьером Леви.
"Я знаю, что на этом форуме должны участвовать французские компании. Это было бы очень интересно. Французские компании очень интересуются этим регионом. Много отраслей, где можно работать… Наша миссия здесь очень важна. Нам последовательно будут интересны разные проекты. Конечно, существует определенное осознание важности природы, климата, энергетического перехода. Это приоритеты. Мы теперь понимаем друг друга, и надо работать дальше", - сказал Леви.
Он не уточнил состав делегации на ВЭФ. "Я не могу вам сказать, в каком составе точно. Мы там будем. Мы получили разрешение подготовить круглый стол", - добавил посол.
"Для нас это важно, важно для наших компаний, потому что мы видим, открываем для себя возможности, которые существуют на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказал президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
04:39
Трутнев заявил, что надеется на участие делегации из Франции в ВЭФ
 
Франко-российская торгово-промышленная палатаРоссияПьер ЛевиВосточный экономический форумДальний ВостокЮрий ТрутневФранцияВ мире
 
 
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