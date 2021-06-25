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Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ
Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ - РИА Новости, 25.06.2021
Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ
Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что французская делегация будет участвовать в ВЭФ, планируется организовать франко-российский круглый стол. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:44
2021-06-25T04:44
2021-06-25T06:52
франко-российская торгово-промышленная палата
россия
пьер леви
восточный экономический форум
дальний восток
юрий трутнев
франция
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что французская делегация будет участвовать в ВЭФ, планируется организовать франко-российский круглый стол.Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу проводит круглый стол с французскими инвесторами, в числе которых представители 13 компаний, и послом Франции в России Пьером Леви.Он не уточнил состав делегации на ВЭФ. "Я не могу вам сказать, в каком составе точно. Мы там будем. Мы получили разрешение подготовить круглый стол", - добавил посол."Для нас это важно, важно для наших компаний, потому что мы видим, открываем для себя возможности, которые существуют на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказал президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
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франко-российская торгово-промышленная палата, россия, пьер леви, восточный экономический форум, дальний восток, юрий трутнев, франция, в мире
Посол в России высказался об участии делегации Франции в ВЭФ
04:44 25.06.2021 (обновлено: 06:52 25.06.2021)
Посол в России Пьер Леви высказался об участии делегации Франции в ВЭФ-2021