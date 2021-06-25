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В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - РИА Новости, 25.06.2021

В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

В Петербурге заканчиваются две из трех вакцин против коронавируса, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T21:20

2021-06-25T21:20

2021-06-25T22:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. В Петербурге заканчиваются две из трех вакцин против коронавируса, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.Там добавили, что сейчас есть в наличии есть 117 170 комплектов доз всех трех препаратов. За минувшие сутки первично привили 12 117 человек, вторично — 5469.Всего в Петербурге вакцинировано 834 932 человека, в том числе 687 246 получили обе дозы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург