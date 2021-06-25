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В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - РИА Новости, 25.06.2021
В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
В Петербурге заканчиваются две из трех вакцин против коронавируса, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T21:20
2021-06-25T21:20
2021-06-25T22:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. В Петербурге заканчиваются две из трех вакцин против коронавируса, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.Там добавили, что сейчас есть в наличии есть 117 170 комплектов доз всех трех препаратов. За минувшие сутки первично привили 12 117 человек, вторично — 5469.Всего в Петербурге вакцинировано 834 932 человека, в том числе 687 246 получили обе дозы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург
В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
21:20 25.06.2021 (обновлено: 22:28 25.06.2021)
В Петербурге заканчиваются вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"