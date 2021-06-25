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Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 201 миллион рублей

Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 201 миллион рублей - РИА Новости, 25.06.2021

Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 201 миллион рублей

Власти Крыма скорректировали сумму ущерба от разрушительного наводнения. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:21

2021-06-25T19:21

2021-06-25T19:40

подтопление на востоке крыма

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 25 июн — РИА Новости. Власти Крыма скорректировали сумму ущерба от разрушительного наводнения. Он подчеркнул, что работа комиссий по оценке продолжается. Ранее сообщалось, что стихия нанесла ущерб на 171 миллион рублей.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливни привели к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС.На следующий день проливные дожди добрались до Ялты, местные реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По данным мэра Янины Павленко, в городе от стихии пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропали без вести.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, республика крым, происшествия