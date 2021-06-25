https://ria.ru/20210625/urozhay-1738543545.html

Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары

Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары - РИА Новости, 25.06.2021

Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары

Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:48

2021-06-25T09:48

2021-06-25T09:48

оксана лут

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127 миллионов тонн, сообщила журналистам в пятницу замглавы министерства Оксана Лут."В почве в наших основных зерновых регионах в метровом слое сохраняются хорошие осадки. Поэтому пока каких-то серьезных опасений (нет - Прим. ред.). … Конечно, есть перекосы по регионам, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим постоянно на прогнозы. Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет нам оставаться в нашем прогнозе – 127 миллионов тонн зерновых. Ну и надеемся, что по качеству у нас тоже будут хорошие сборы", - сказала замминистра в кулуарах Digitalfarm Krasnoobsk 2021.В поселке Краснообск под Новосибирском, где расположено Сибирское отделение Российской академии сельхознаук, второй день проходит первая всероссийская конференция "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства" (Digitalfarm Krasnoobsk 2021).

https://ria.ru/20210512/pshenitsa-1732035432.html

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оксана лут, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика