https://ria.ru/20210625/urozhay-1738543545.html
Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары
Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары - РИА Новости, 25.06.2021
Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары
Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:48
2021-06-25T09:48
2021-06-25T09:48
оксана лут
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127 миллионов тонн, сообщила журналистам в пятницу замглавы министерства Оксана Лут."В почве в наших основных зерновых регионах в метровом слое сохраняются хорошие осадки. Поэтому пока каких-то серьезных опасений (нет - Прим. ред.). … Конечно, есть перекосы по регионам, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим постоянно на прогнозы. Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет нам оставаться в нашем прогнозе – 127 миллионов тонн зерновых. Ну и надеемся, что по качеству у нас тоже будут хорошие сборы", - сказала замминистра в кулуарах Digitalfarm Krasnoobsk 2021.В поселке Краснообск под Новосибирском, где расположено Сибирское отделение Российской академии сельхознаук, второй день проходит первая всероссийская конференция "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства" (Digitalfarm Krasnoobsk 2021).
https://ria.ru/20210512/pshenitsa-1732035432.html
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оксана лут, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары
Минсельхоз пока не опасается влияния стоящей в регионах аномальной жары на урожай зерновых
НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Минсельхоз России
пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127 миллионов тонн, сообщила журналистам в пятницу замглавы министерства Оксана Лут
.
"В почве в наших основных зерновых регионах в метровом слое сохраняются хорошие осадки. Поэтому пока каких-то серьезных опасений (нет - Прим. ред.). … Конечно, есть перекосы по регионам, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим постоянно на прогнозы. Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет нам оставаться в нашем прогнозе – 127 миллионов тонн зерновых. Ну и надеемся, что по качеству у нас тоже будут хорошие сборы", - сказала замминистра в кулуарах Digitalfarm Krasnoobsk 2021.
В поселке Краснообск под Новосибирском, где расположено Сибирское отделение Российской академии сельхознаук, второй день проходит первая всероссийская конференция "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства" (Digitalfarm Krasnoobsk 2021).