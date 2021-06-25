https://ria.ru/20210625/ukraina-1738516051.html

"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция

"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция - РИА Новости, 25.06.2021

"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция

Давно ожидаемый и прогнозировавшийся новый виток роста коммунальных тарифов для населения на Украине уже стартовал. О новых тарифах на горячую и холодную воду,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:01

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Давно ожидаемый и прогнозировавшийся новый виток роста коммунальных тарифов для населения на Украине уже стартовал. О новых тарифах на горячую и холодную воду, отопление, а также на электроэнергию заговорили дружно в украинском правительстве и профильных министерствах. Что же касается газа, то тут процесс уже пошел. По сути, речь идет о росте практически всех коммунальных тарифов одновременно. И росте весьма существенном. Ситуация усугубляется дисбалансами на энергорынках, конфликтами между имеющими к ним отношение группами влияния и их попытками урвать себе кусок сверхприбыли. Чаще всего предсказуемыми последствиями нынешнего развития событий являются передел собственности и нещадная война за усыхающие финансовые потоки — параллельно с дальнейшим обвалом рейтинга Владимира Зеленского и его "зеленой команды". Но не исключен и какой-то вариант народного бунта из-за невозможности удовлетворять никак не уменьшающиеся аппетиты народных же "слуг", а вместе с ними — своих олигархов и внешних кураторов, грабящих теперь украинцев вместе. Впрочем, гражданам "Незалежной" в последние годы не привыкать платить больше, чтобы "становиться сильнее" и чтобы "Путин не напал".Первыми взлетели тарифы на газ, которые зимой украинской власти пришлось как-то стабилизировать, отказываясь от ранее введенного рыночного ценообразования на фоне масштабных протестов. Хотя и при этой стабилизации цена кубометра газа выросла с трех гривен летом прошлого года до восьми к апрелю нынешнего без учета стоимости доставки. Более того, кто хотел заработать на летнем снижении цен на газ и выбрал не годовой, а месячный тариф для оплаты, уже в июне столкнулся с подорожанием кубометра сразу в полтора раза — почти до 12 гривен (опять-таки без учета стоимости доставки). А с учетом того, что спотовые цены на газ в Европе к концу месяца выросли почти до 400 долларов за тысячу кубометров, неизбежен и дальнейший рост газового тарифа. Причем вполне возможно, что не только месячного, но и пока еще остающегося на уровне восьми гривен годового. Ведь тот факт, что две трети потребляемого Украиной газа добывается на ее территории, а еще треть отбирается из российского транзита, никого не волнует. Цены на газ ориентированы на биржевые европейские цены. И в июне эти цены на Украине достигли 13 тысяч гривен за тысячу кубометров — именно по такой цене сейчас покупают газ промышленность, теплокоммунэнерго и прочие потребители, кроме домохозяйств.Но вернемся к бытовым потребителям. Сверх установленного тарифа они оплачивают еще услуги по распределению (доставке). А теперь им будет приходить еще и третья платежка — за обслуживание внутридомовых газовых сетей. С учетом дополнительных платежей даже по годовому тарифу кубометр газа может стоить 11 гривен, а по месячному уже в июне — все 15 гривен (почти в четыре раза больше, чем летом прошлого года). С прекрасными перспективами к росту.Тем временем в руководстве украинского газового монополиста "Нафтогазе" весело. Операция Зеленского и Ко по смене руководителя "Нафтогаза" не осталась незамеченной западными кураторами Украины. Вряд ли им так уж принципиально, кто руководит компанией — Коболев или Витренко, лишь бы ее деятельность оставалась подконтрольной Западу. Но из-за того что смена руководителя была никак не согласована с Западом, колониальной администрации решили преподать урок. Сначала сразу после возвращения из США глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков разродился предписанием о том, что распоряжение правительства о назначении Витренко главой "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в суд на НАПК по этому поводу, и действие предписания было приостановлено. В ответ полностью подконтрольный Западу наблюдательный совет "Нафтогаза" запланировал рассмотреть вопрос об отстранении Витренко. В общем, не отношения, а именины сердца. В рамках которых времени задумываться о проблемах населения просто не остается.Но дело не только в газе. Тариф на электроэнергию для населения в 1,68 гривны за киловатт-час действует до 1 июля. И на днях министр энергетики поделился планами по изменению: под соусом заботы о малообеспеченных гражданах планируется вернуть льготный тариф на первые потребленные 100 киловатт-час в месяц — на уровне 1,2 гривны за киловатт-час. Стоит напомнить, что зимой льготный тариф в 0,9 гривны был отменен, установлен единый — в 1,68 гривны, тогда о малообеспеченных слоях никто не заикался. Но это, конечно, не все. На вторую сотню киловатт тариф планируется оставить на нынешнем уровне. А вот для потребления от 200 до 500 киловатт-час он может подняться до 3-3,5 гривны, а свыше — до 4-4,5. С учетом того, что на большей части территории Украины горячую воду "декоммунизировали" (летом практически повсеместно) и бойлеры стоят почти у всех, кроме самых бедных, а также с учетом распространенности даже не у самых богатых людей кондиционеров, холодильников, стиральных машин и так далее для значительной части населения планируемые изменения приведут к повышению стоимости электроэнергии в 1,5-2 раза. Примечательно, что все это происходит на фоне повторения прошлогодних манипуляций в энергоненерации: импорт электроэнергии из Белоруссии и России запрещен, блоки атомных станций останавливаются, чтобы загрузить гораздо более дорогие солнечную и тепловую генерации (четверть солнечной и 70 процентов тепловой генерации контролирует Ринат Ахметов). Цена на оптовом рынке электроэнергии подросла уже почти до 1600 гривен за мегаватт-час.В прошлом году эти манипуляции привели не только к тому, что в конце лета на Украине были самые высокие цены на электроэнергию, но и к тому, что уголь на ТЭС в январе закончился, а на блоках АЭС осенью не была произведена перезагрузка топлива по причине его неполной выработки, что привело к необходимости их остановки зимой. В нынешнем году у Украины есть все шансы повторить ситуацию и с ценами на рынке, и с невыработкой топлива на АЭС. А вот без угля можно остаться существенно раньше января — по причине падения его добычи. Но главное — в рамках такой борьбы за долю рынка вопросы тарифа для населения тоже не стоят во главе угла.Другие коммунальные тарифы, даже согласно прогнозу правительства, в нынешнем году тоже вырастут:— на 33 процента для горячей воды и отопления;— на 20 процентов — для централизованного водоснабжения и водоотвода;— на десять процентов — для содержания домов, сооружений и придомовых территорий.Уже из имеющегося роста цен на газ видно, что прогнозы эти малореальны. С конца мая предприятия теплокоммунэнерго получают газ не по тарифу, а по рыночной цене, а она уже выше весеннего тарифа почти в два раза и продолжает расти. А поскольку газ — основа теплового тарифа, то понятно, что тепло вырастет в цене явно не на 33 процента.Одним словом, если нынешней зимой "коммуналка" за обычную "двушку" обходилась в три-четыре тысячи гривен, то к следующей она рискует вырасти до пяти-шести тысяч. Заняться при этом под видом борьбы с олигархами дерибаном их собственности — святое дело. Но хватит ли электорату этого зрелища, чтобы рейтинг Зеленского не ушел к нулю, а люди не вышли на тропу войны, — это вопрос, ответ на который будет получен в течение ближайшего полугодия эмпирическим путем.

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html

https://ria.ru/20210529/voda-1734643534.html

https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html

https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

денис шмыгаль, россия, нафтогаз украины, владимир зеленский, ринат ахметов, европа, сша, украина, колумнисты - авторы, авторы, в мире