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Трутнев передаст Минздраву предложение о поставках французских вакцин
Трутнев передаст Минздраву предложение о поставках французских вакцин - РИА Новости, 25.06.2021
Трутнев передаст Минздраву предложение о поставках французских вакцин
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что глава французской компании предложил ему поставлять в РФ... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:57
2021-06-25T12:57
россия
пьер леви
здоровье - общество
sanofi
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
юрий трутнев
франция
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что глава французской компании предложил ему поставлять в РФ вакцины Sanofi, в частности, от коклюша и менингококка. Трутнев пообещал передать предложение в Минздрав РФ.Трутнев в пятницу проводит заседание круглого стола с французскими инвесторами, в числе которых представители 13 компаний, и послом Франции в России Пьером Леви.Гендиректор компании Sanofi Pasteur Евразия Фредерик Жумель сообщил Трутневу, что компания готова предоставить в РФ французские инновационные вакцины и поддержать образовательные программы в сфере здравоохранения. Жумель заверил вице-премьера, что Sanofi может помочь в обеспечении доступности профилактических прививок для жителей Дальнего Востока, что позволит контролировать инфекционные заболевания, в частности, коклюш, менингококк."Мы попросили, и руководство страны приняло решение, чтобы по Дальнему Востоку ситуацию оценивать не в среднем, а по каждому субъекту, чтобы постарались по каждому субъекту поднять продолжительность жизни. Не очень простая задача, мы будем стараться… И любая помощь, связанная с технологиями здравоохранения нас интересует. Другой разговор, что, вы знаете, в РФ существует целый ряд разработанных вакцин, нам надо выводить новую вакцину на рынок. Как это будет работать – вопрос к Минздраву, Роспотребнадзору. С удовольствием им этот вопрос передам. Давайте вместе попробуем разобраться, ответить на этот вопрос", - сказал Трутнев.Жумель отметил, что будет рад оказать помощь, а любая помощь со стороны властей РФ в части вакцинации будет приветствоваться."Чтобы не адресовать вас к отсутствующему Минздраву, Алексей Олегович (Чекунков, глава Минвостокразвития) присутствует, он контакт обеспечит. А я поучаствую соответствующим поручением к министерству здравоохранения… Это одна из самых щепетильных с точки зрения регулирования областей. Мы говорим о жизни и здоровье людей. В каждой стране есть национальная система сертификации, с учетом всего этого необходимо вопрос рассмотреть", - добавил Трутнев.
https://ria.ru/20201211/sputnik-1588724448.html
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россия, пьер леви, здоровье - общество, sanofi, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрий трутнев, франция
Трутнев передаст Минздраву предложение о поставках французских вакцин
12:57 25.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк

Трутнев обещал передать Минздраву предложение о поставках французских вакцин в Россию

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что глава французской компании предложил ему поставлять в РФ вакцины Sanofi, в частности, от коклюша и менингококка. Трутнев пообещал передать предложение в Минздрав РФ.
Трутнев в пятницу проводит заседание круглого стола с французскими инвесторами, в числе которых представители 13 компаний, и послом Франции в России Пьером Леви.
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Гендиректор компании Sanofi Pasteur Евразия Фредерик Жумель сообщил Трутневу, что компания готова предоставить в РФ французские инновационные вакцины и поддержать образовательные программы в сфере здравоохранения. Жумель заверил вице-премьера, что Sanofi может помочь в обеспечении доступности профилактических прививок для жителей Дальнего Востока, что позволит контролировать инфекционные заболевания, в частности, коклюш, менингококк.
"Мы попросили, и руководство страны приняло решение, чтобы по Дальнему Востоку ситуацию оценивать не в среднем, а по каждому субъекту, чтобы постарались по каждому субъекту поднять продолжительность жизни. Не очень простая задача, мы будем стараться… И любая помощь, связанная с технологиями здравоохранения нас интересует. Другой разговор, что, вы знаете, в РФ существует целый ряд разработанных вакцин, нам надо выводить новую вакцину на рынок. Как это будет работать – вопрос к Минздраву, Роспотребнадзору. С удовольствием им этот вопрос передам. Давайте вместе попробуем разобраться, ответить на этот вопрос", - сказал Трутнев.
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Жумель отметил, что будет рад оказать помощь, а любая помощь со стороны властей РФ в части вакцинации будет приветствоваться.
"Чтобы не адресовать вас к отсутствующему Минздраву, Алексей Олегович (Чекунков, глава Минвостокразвития) присутствует, он контакт обеспечит. А я поучаствую соответствующим поручением к министерству здравоохранения… Это одна из самых щепетильных с точки зрения регулирования областей. Мы говорим о жизни и здоровье людей. В каждой стране есть национальная система сертификации, с учетом всего этого необходимо вопрос рассмотреть", - добавил Трутнев.
 
РоссияПьер ЛевиЗдоровье - ОбществоSanofiФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Юрий ТрутневФранция
 
 
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