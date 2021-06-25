https://ria.ru/20210625/tornado-1738592891.html

Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо

Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо - РИА Новости, 25.06.2021

Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо

Защитить недвижимость от сильного торнадо нет практически никакой возможности, а вот спасти свою жизнь можно, спустившись в надежный подвал, на первый же план в РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:52

2021-06-25T13:52

2021-06-25T13:52

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российская академия наук

чехия

сша

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитить недвижимость от сильного торнадо нет практически никакой возможности, а вот спасти свою жизнь можно, спустившись в надежный подвал, на первый же план в случаях такого ЧП выходит умение прогнозировать его, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Ранее сообщалось, что в результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек."Какие адаптационные меры в США - мощный подвал, в который ты уходишь, получая предупреждение, а дом у тебя застрахован. От сильного торнадо не защитить дом. Самое лучшее - получить прогноз и уйти в подвал", - сказал он.Но опасные производственные объекты в местах, где может пройти торнадо, по его словам, конечно, надо укреплять.Климатолог отметил, что во многих странах мира, в том числе в Европе, прогнозы по торнадо и смерчам делаются, но речь идет не о каждом конкретном смерче, а о риске образования таких событий."На таком уровне прогнозы и были, что риск есть. Но важно не за день предсказать, что две страны попадают в зону риска. В США очень продвинутая система предупреждения. За две недели дается предупреждение, за несколько дней уточняется предупреждение по штатам, за 20 минут идет предупреждение о том, что торнадо пройдет по конкретным населенным пунктам. В США - это частое событие и это разрабатывалось. В Европе пока такой системы нет", - сказал Чернокульский.Он также отметил, что эта угроза недооценивается и в России, где прохождение смерчей также пока не прогнозируется.

https://ria.ru/20210625/pogoda-1738586728.html

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Торнадо в Чехии. Съемка очевидцев Торнадо разрушил четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения, предполагается, что есть жертвы, сообщили медики 2021-06-25T13:52 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, российская академия наук, чехия, сша, в мире