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Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо
Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо - РИА Новости, 25.06.2021
Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо
Защитить недвижимость от сильного торнадо нет практически никакой возможности, а вот спасти свою жизнь можно, спустившись в надежный подвал, на первый же план в РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:52
2021-06-25T13:52
россия
российская академия наук
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитить недвижимость от сильного торнадо нет практически никакой возможности, а вот спасти свою жизнь можно, спустившись в надежный подвал, на первый же план в случаях такого ЧП выходит умение прогнозировать его, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Ранее сообщалось, что в результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек."Какие адаптационные меры в США - мощный подвал, в который ты уходишь, получая предупреждение, а дом у тебя застрахован. От сильного торнадо не защитить дом. Самое лучшее - получить прогноз и уйти в подвал", - сказал он.Но опасные производственные объекты в местах, где может пройти торнадо, по его словам, конечно, надо укреплять.Климатолог отметил, что во многих странах мира, в том числе в Европе, прогнозы по торнадо и смерчам делаются, но речь идет не о каждом конкретном смерче, а о риске образования таких событий."На таком уровне прогнозы и были, что риск есть. Но важно не за день предсказать, что две страны попадают в зону риска. В США очень продвинутая система предупреждения. За две недели дается предупреждение, за несколько дней уточняется предупреждение по штатам, за 20 минут идет предупреждение о том, что торнадо пройдет по конкретным населенным пунктам. В США - это частое событие и это разрабатывалось. В Европе пока такой системы нет", - сказал Чернокульский.Он также отметил, что эта угроза недооценивается и в России, где прохождение смерчей также пока не прогнозируется.
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Торнадо в Чехии. Съемка очевидцев
Торнадо разрушил четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения, предполагается, что есть жертвы, сообщили медики
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россия, российская академия наук, чехия, сша, в мире
Уйти в подполье: климатолог рассказал о лучшем средстве против торнадо
13:52 25.06.2021
 
© REUTERS / Zdenek KostihaТорнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021
Торнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Zdenek Kostiha

Климатолог назвал систему предупреждений и надежный подвал лучшими средствами против торнадо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитить недвижимость от сильного торнадо нет практически никакой возможности, а вот спасти свою жизнь можно, спустившись в надежный подвал, на первый же план в случаях такого ЧП выходит умение прогнозировать его, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
Ранее сообщалось, что в результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек.
"Какие адаптационные меры в США - мощный подвал, в который ты уходишь, получая предупреждение, а дом у тебя застрахован. От сильного торнадо не защитить дом. Самое лучшее - получить прогноз и уйти в подвал", - сказал он.
Но опасные производственные объекты в местах, где может пройти торнадо, по его словам, конечно, надо укреплять.
Климатолог отметил, что во многих странах мира, в том числе в Европе, прогнозы по торнадо и смерчам делаются, но речь идет не о каждом конкретном смерче, а о риске образования таких событий.
"На таком уровне прогнозы и были, что риск есть. Но важно не за день предсказать, что две страны попадают в зону риска. В США очень продвинутая система предупреждения. За две недели дается предупреждение, за несколько дней уточняется предупреждение по штатам, за 20 минут идет предупреждение о том, что торнадо пройдет по конкретным населенным пунктам. В США - это частое событие и это разрабатывалось. В Европе пока такой системы нет", - сказал Чернокульский.
Он также отметил, что эта угроза недооценивается и в России, где прохождение смерчей также пока не прогнозируется.
Посетители в бассейне Чайка в Москве в жаркий день - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России
 
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