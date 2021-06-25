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Число погибших в результате торнадо в Чехии выросло до трех

Число погибших в результате торнадо в Чехии выросло до трех - РИА Новости, 25.06.2021

Число погибших в результате торнадо в Чехии выросло до трех

В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200, сообщила представитель... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:32

2021-06-25T09:32

2021-06-25T12:22

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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200, сообщила представитель службы скорой помощи Южно-Моравского края Михаэла Ботхова.Всю ночь на месте происшествия работали не только чешские медики и пожарные, но и их коллеги, прибывшие из Австрии и Словакии. Вена направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с врачами, Братислава — пять машин.Глава Минтруда Яна Малачова сообщила, что пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого.Глава Минфина Алена Шиллерова заявила, что ее ведомство выделит Южно-Моравскому краю из резерва бюджета десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). В свою очередь, Министерство регионов намерено добавить к этой сумме еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).Помимо этого, начался общественный сбор средств для пострадавших, в котором принимают участие местные компании.По данным синоптиков, торнадо имел силу на уровне третьей-четвертой степени (максимальная степень — пятая), а размер града достигал десяти сантиметров. Без электричества остались в общей сложности 60 тысяч семей.

https://ria.ru/20210515/tornado-1732407584.html

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Торнадо в Чехии. Съемка очевидцев Торнадо разрушил четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения, предполагается, что есть жертвы, сообщили медики 2021-06-25T09:32 true PT0M37S

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чехия, австрия, словакия, происшествия, в мире