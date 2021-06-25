Число погибших в результате торнадо в Чехии выросло до трех
"Значительные разрушения нанесены семи селам и городу Годонину", — сказала Ботхова.
Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.
Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.
Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.
Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.
Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.
Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.
Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.
В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.
После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.
После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.
Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.
Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.
Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.
Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.
Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.
Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.
Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.
После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.
Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.