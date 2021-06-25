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В результате торнадо в Чехии погиб человек
В результате торнадо в Чехии погиб человек - РИА Новости, 25.06.2021
В результате торнадо в Чехии погиб человек
Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:01
2021-06-25T12:21
ян гамачек
чехия
австрия
прага
в мире
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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД.Уточняется, что разгул стихии также привел к сильному разрушению семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, включая детей.В сообщении говорится, что некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. На место происшествия со всех концов страны приехали сотни медиков, пожарных и полицейских.Как сообщила Чешскому ТВ глава минфина Алена Шиллерова, ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).По поручению премьера Андрея Бабиша в пострадавший район направились главы МВД и минфина Ян Гамачек и Алена Шиллерова. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.В свою очередь, глава минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава, неподалеку от разрушенных населенных пунктов, в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.
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ян гамачек, чехия, австрия, прага, в мире
В результате торнадо в Чехии погиб человек
03:01 25.06.2021 (обновлено: 12:21 25.06.2021)
 
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Fotolia / lightpoet

Власти Чехии сообщили об одном погибшем из-за торнадо в Чехии

Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД.
Уточняется, что разгул стихии также привел к сильному разрушению семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, включая детей.

"Шторм в Южной Моравии унес по крайней мере одну жизнь", — приводит телеканал слова директора больницы в Годонине Яна Тесаржика.

В сообщении говорится, что некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. На место происшествия со всех концов страны приехали сотни медиков, пожарных и полицейских.
Последствия мощного торнадо в Чехии
© REUTERS / David W Cerny

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

Последствия торнадо в Чехии
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

Последствия торнадо в Чехии
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

Последствия торнадо в Чехии
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Zdenek Kostiha

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

Торнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

Последствия торнадо в Чехии
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

Последствия торнадо в Чехии
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

Последствия торнадо в Чехии
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

Последствия торнадо в Чехии
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

Последствия торнадо в Чехии
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
Как сообщила Чешскому ТВ глава минфина Алена Шиллерова, ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).
По поручению премьера Андрея Бабиша в пострадавший район направились главы МВД и минфина Ян Гамачек и Алена Шиллерова. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
В свою очередь, глава минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.
Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали ПрагаБратислава, неподалеку от разрушенных населенных пунктов, в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.
По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.
В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.
Последствия торнадо в Ухане, КНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
 
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