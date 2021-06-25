https://ria.ru/20210625/tornado-1738524202.html

В результате торнадо в Чехии погиб человек

В результате торнадо в Чехии погиб человек - РИА Новости, 25.06.2021

В результате торнадо в Чехии погиб человек

Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:01

2021-06-25T03:01

2021-06-25T12:21

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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД.Уточняется, что разгул стихии также привел к сильному разрушению семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, включая детей.В сообщении говорится, что некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. На место происшествия со всех концов страны приехали сотни медиков, пожарных и полицейских.Как сообщила Чешскому ТВ глава минфина Алена Шиллерова, ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).По поручению премьера Андрея Бабиша в пострадавший район направились главы МВД и минфина Ян Гамачек и Алена Шиллерова. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.В свою очередь, глава минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава, неподалеку от разрушенных населенных пунктов, в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.

https://ria.ru/20210515/tornado-1732407584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ян гамачек, чехия, австрия, прага, в мире