В результате торнадо в Чехии погиб человек

ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД.Уточняется, что разгул стихии также привел к сильному разрушению семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, включая детей.В сообщении говорится, что некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. На место происшествия со всех концов страны приехали сотни медиков, пожарных и полицейских.Как сообщила Чешскому ТВ глава минфина Алена Шиллерова, ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).По поручению премьера Андрея Бабиша в пострадавший район направились главы МВД и минфина Ян Гамачек и Алена Шиллерова. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.В свою очередь, глава минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава, неподалеку от разрушенных населенных пунктов, в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.
Власти Чехии сообщили об одном погибшем из-за торнадо в Чехии
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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии, , сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД.
Уточняется, что разгул стихии также привел к сильному разрушению семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, включая детей.
"Шторм в Южной Моравии унес по крайней мере одну жизнь", — приводит телеканал слова директора больницы в Годонине Яна Тесаржика.
В сообщении говорится, что некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. На место происшествия со всех концов страны приехали сотни медиков, пожарных и полицейских.
Как сообщила Чешскому ТВ глава минфина Алена Шиллерова, ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, министерство регионов намерено предоставить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).
По поручению премьера Андрея Бабиша в пострадавший район направились главы МВД и минфина Ян Гамачек и Алена Шиллерова. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
В свою очередь, глава минтруда Яна Малачова заявила Чешскому ТВ, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого. О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы. Начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.
Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава, неподалеку от разрушенных населенных пунктов, в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.
По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.
В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.
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