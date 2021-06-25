https://ria.ru/20210625/test-1738609123.html

"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19

"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19

Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:49

2021-06-25T14:49

2021-06-25T16:35

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней, там ждут поставки химикатов."Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней", - сказали в лаборатории.Там уточнили, что ожидают новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме.Ранее компания предупреждала, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов ПЦР-исследований - от нескольких часов до двух-трех дней. Сеть отмечает, что перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса."В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий", - добавили в компании."Мы рассчитываем максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимаем всю важность тестирования в текущей эпидемиологической обстановке", - заключили в "Инвитро"."Все, кто сдали, получат результаты, возможно, только с задержкой на один-два дня", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии