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"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19
"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19
Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:49
2021-06-25T16:35
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней, там ждут поставки химикатов."Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней", - сказали в лаборатории.Там уточнили, что ожидают новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме.Ранее компания предупреждала, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов ПЦР-исследований - от нескольких часов до двух-трех дней. Сеть отмечает, что перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса."В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий", - добавили в компании."Мы рассчитываем максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимаем всю важность тестирования в текущей эпидемиологической обстановке", - заключили в "Инвитро"."Все, кто сдали, получат результаты, возможно, только с задержкой на один-два дня", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19
14:49 25.06.2021 (обновлено: 16:35 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Инвитро" приостановила тестирование на антитела к COVID-19 на 7-10 дней

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней, там ждут поставки химикатов.
"Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней", - сказали в лаборатории.
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Там уточнили, что ожидают новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме.
Ранее компания предупреждала, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов ПЦР-исследований - от нескольких часов до двух-трех дней. Сеть отмечает, что перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса.
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"В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий", - добавили в компании.
"Мы рассчитываем максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимаем всю важность тестирования в текущей эпидемиологической обстановке", - заключили в "Инвитро".
"Все, кто сдали, получат результаты, возможно, только с задержкой на один-два дня", - говорится в сообщении.
 
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