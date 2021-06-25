Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/telegram-1738634016.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 25.06.2021
В Telegram появилась новая функция
Мессенджер Telegram добавил функцию групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:57
2021-06-25T19:24
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c29fbd1f32f90d4257d2fdeb254bfbf8.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram добавил функцию групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщила компания в своем блоге."Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры", — говорится в сообщении.В голосовом чате может участвовать неограниченное число пользователей, видеорежим будет доступен первым 30-ти подключившимся. В дальнейшем этот лимит увеличат. Компания также оптимизировала интерфейс групповых звонков для больших экранов ноутбуков, компьютеров и планшетов. Отмечается, что "на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне, чтобы удобно было переписываться в чатах, не теряя из виду видеоконференцию".Кроме того, мессенджер запустил функцию "трансляция экрана". Теперь, как отмечается в сообщении, пользователи смогут "транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то и другое параллельно".
https://ria.ru/20210601/prilozheniya-1735024530.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6066e1349bcccbd1708840dfdc4ac54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество
В Telegram появилась новая функция
16:57 25.06.2021 (обновлено: 19:24 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Мессенджер Telegram добавил новую функцию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram добавил функцию групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщила компания в своем блоге.
"Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры", — говорится в сообщении.
В голосовом чате может участвовать неограниченное число пользователей, видеорежим будет доступен первым 30-ти подключившимся. В дальнейшем этот лимит увеличат.
Компания также оптимизировала интерфейс групповых звонков для больших экранов ноутбуков, компьютеров и планшетов. Отмечается, что "на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне, чтобы удобно было переписываться в чатах, не теряя из виду видеоконференцию".
Кроме того, мессенджер запустил функцию "трансляция экрана". Теперь, как отмечается в сообщении, пользователи смогут "транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то и другое параллельно".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 02:15
Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись
 
Telegram (приложение)Павел ДуровТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Испании отменили обязательное ношение масок на улице
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
Лента новостейМолния