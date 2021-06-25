https://ria.ru/20210625/telegram-1738634016.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 25.06.2021
В Telegram появилась новая функция
Мессенджер Telegram добавил функцию групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:57
2021-06-25T16:57
2021-06-25T19:24
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram добавил функцию групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщила компания в своем блоге."Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры", — говорится в сообщении.В голосовом чате может участвовать неограниченное число пользователей, видеорежим будет доступен первым 30-ти подключившимся. В дальнейшем этот лимит увеличат. Компания также оптимизировала интерфейс групповых звонков для больших экранов ноутбуков, компьютеров и планшетов. Отмечается, что "на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне, чтобы удобно было переписываться в чатах, не теряя из виду видеоконференцию".Кроме того, мессенджер запустил функцию "трансляция экрана". Теперь, как отмечается в сообщении, пользователи смогут "транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то и другое параллельно".
https://ria.ru/20210601/prilozheniya-1735024530.html
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество
В Telegram появилась новая функция
16:57 25.06.2021 (обновлено: 19:24 25.06.2021)
Мессенджер Telegram добавил новую функцию
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Мессенджер Telegram
добавил функцию групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщила компания в своем блоге.
"Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры", — говорится в сообщении.
В голосовом чате может участвовать неограниченное число пользователей, видеорежим будет доступен первым 30-ти подключившимся. В дальнейшем этот лимит увеличат.
Компания также оптимизировала интерфейс групповых звонков для больших экранов ноутбуков, компьютеров и планшетов. Отмечается, что "на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне, чтобы удобно было переписываться в чатах, не теряя из виду видеоконференцию".
Кроме того, мессенджер запустил функцию "трансляция экрана". Теперь, как отмечается в сообщении, пользователи смогут "транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то и другое параллельно".