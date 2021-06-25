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В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов
В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов
Москва ждет регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в ближайшие дни и организует пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, сообщила... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:19
2021-06-25T18:38
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва ждет регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в ближайшие дни и организует пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - сказала Ракова в эфире Первого канала."Как только в оборот выйдет "Спутник Лайт", однокомпонентная вакцина, то тогда QR-код будет получаться после первого введения", - сказала заместитель мэра.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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россия, анастасия ракова , здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, москва
В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов
18:19 25.06.2021 (обновлено: 18:38 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва ждет регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в ближайшие дни и организует пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - сказала Ракова в эфире Первого канала.
"Как только в оборот выйдет "Спутник Лайт", однокомпонентная вакцина, то тогда QR-код будет получаться после первого введения", - сказала заместитель мэра.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаРоссияАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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