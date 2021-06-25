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В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов

В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве организуют пункты вакцинации для мигрантов

Москва ждет регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в ближайшие дни и организует пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, сообщила... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:19

2021-06-25T18:19

2021-06-25T18:38

россия

анастасия ракова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва ждет регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в ближайшие дни и организует пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - сказала Ракова в эфире Первого канала."Как только в оборот выйдет "Спутник Лайт", однокомпонентная вакцина, то тогда QR-код будет получаться после первого введения", - сказала заместитель мэра.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ракова , здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, москва