https://ria.ru/20210625/sputnik-1738637435.html

В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"

В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V" - РИА Новости, 25.06.2021

В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"

Свыше двух тысяч протестующих вышли на улицы Претории, требуя от властей ЮАР одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайскую Sinopharm,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:12

2021-06-25T17:12

2021-06-25T18:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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the lancet

johnson & johnson

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Свыше двух тысяч протестующих вышли на улицы Претории, требуя от властей ЮАР одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайскую Sinopharm, передает корреспондент РИА Новости.Тысячи членов политической партии "Борцы за экономическую свободу" прошли с мирной демонстрацией в пятницу к офисам Южноафриканского управления по регулированию медицинских товаров (SAHPRA). Лидер партии Джулиус Малема и его заместитель Флойд Шивамбу, возглавляющие демонстрацию, обратились к собравшимся, заявляя, что партия ждет одобрения других вакцин, так как страна сейчас борется с пандемией."Мы хотим, чтобы вакцины были доступны всем. Мы не хотим слышать чепуху о том, что есть определенные требования, которые "Спутник V" должна удовлетворить перед одобрением. Заявка на экстренное использование была подана несколько месяцев назад, и SAHPRA не одобрила ее", - заявил Малема.Лидер партии обвинил власти страны и крупнейшую фармкомпанию Aspen Pharmcare в неопределенности, связанной с вакцинами, в которой оказалась ЮАР."Мы знаем, что муж председателя SAHPRA является частью Aspen, поэтому они блокируют другие вакцины, чтобы дать преимущество Johnson&Johnson. Что не так со "Спутник V" и Sinopharm? У J&J проблема за проблемой. У нас есть две вакцины, которые подали (заявки), и их эффективность составляет 90%, а они до сих пор их не одобряют"."Борцы за экономическую свободу" предоставили властям ЮАР 15 миллионов южноафриканский рэндов (около миллиона долларов) в качестве пожертвования на закупку вакцин.Глава регулятора заявила, что рассмотрит меморандум о понимании, который ей вручили лидеры партии.Минздрав ЮАР сообщил в феврале, что производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор страны."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738630080.html

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