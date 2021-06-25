https://ria.ru/20210625/sputnik-1738595778.html

Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"

Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V" - РИА Новости, 25.06.2021

Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"

Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:03

2021-06-25T14:03

2021-06-25T14:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794293_0:265:3054:1983_1920x0_80_0_0_421b70a93a8a34a61c8e09d46c2f17e8.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Таким образом, пояснил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".Глава Минздрава 17 июня сообщил, что решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для профилактики коронавируса у беременных женщин могут принять в течение ближайших одной или полутора недель. На тот момент число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, приближалось, по его словам, к 10 тысячам, были зафиксированы и случаи тяжелого течения заболевания.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-25T14:03 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество