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Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V" - РИА Новости, 25.06.2021
Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:03
2021-06-25T14:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Таким образом, пояснил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".Глава Минздрава 17 июня сообщил, что решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для профилактики коронавируса у беременных женщин могут принять в течение ближайших одной или полутора недель. На тот момент число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, приближалось, по его словам, к 10 тысячам, были зафиксированы и случаи тяжелого течения заболевания.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
14:03 25.06.2021 (обновлено: 14:26 25.06.2021)
 
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Минздрав России разрешил беременным прививаться вакциной "Спутник V"

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Таким образом, пояснил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".
Глава Минздрава 17 июня сообщил, что решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для профилактики коронавируса у беременных женщин могут принять в течение ближайших одной или полутора недель. На тот момент число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, приближалось, по его словам, к 10 тысячам, были зафиксированы и случаи тяжелого течения заболевания.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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