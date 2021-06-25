https://ria.ru/20210625/spravka-1738640947.html

В мечети Таджикистана не пустят без справки о вакцинации

В мечети Таджикистана не пустят без справки о вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021

В мечети Таджикистана не пустят без справки о вакцинации

Настоятели мечетей города Душанбе в ходе пятничной молитвы предупредили прихожан, чтобы в мечеть они приходили только со справкой об отсутствии коронавируса или РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:29

2021-06-25T19:29

2021-06-25T19:29

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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ДУШАНБЕ, 25 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Настоятели мечетей города Душанбе в ходе пятничной молитвы предупредили прихожан, чтобы в мечеть они приходили только со справкой об отсутствии коронавируса или документом о прохождении вакцинации, сообщили РИА Новости прихожане."Те, кто не вакцинировался, может прийти в мечеть с паспортом и тут же получить прививку в мобильных пунктах рядом с мечетью, а затем войти на молитву. При отсутствии свидетельства о вакцинации прихожан не допустят в мечеть", - заявил глава совета улемов Саидмукаррам Абдукодирзода во время пятничной проповеди.В свою очередь пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким сообщил журналистам, что пока это только рекомендация."Пока это рекомендация имам-хатибов. Те, кто хочет, при желании могут сделать прививку. Имам-хатибы рекомендовали прихожанам, чтобы они прошли вакцинацию в мобильных медицинских пунктах, организованных минздравом около мечетей", - сказал он.По его словам, мобильные прививочные организованы у мечетей, в которых проводятся пятничные молитвы, и, как ожидается, будут действовать и в последующие недели.В свою очередь как сообщил РИА Новости пресс-секретарь минздрава Эмомали Мирзоев, вакцинация в стране проводится добровольно. "Но с 24 июня мобильная медицинская группа по вакцинации министерства здравоохранения будет работать в общественных местах – на рынках, крупных торговых центрах и мечетях", - сообщил он. По его словам, накануне в Душанбе началась массовая вакцинация жителей города старше 18 лет.С начала вакцинации в Таджикистане от COVID-19 было привито 153 103 человека - их них 9143 человека китайской вакциной Coronavac, а 143 960 человек - вакциной AstraZeneca .

https://ria.ru/20210624/valam-1738507428.html

https://ria.ru/20210624/kod-1738484791.html

душанбе

таджикистан

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , душанбе, таджикистан