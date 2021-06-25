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Джабаров допустил ввод жестких ограничений в ответ на новые санкции ЕС
Джабаров допустил ввод жестких ограничений в ответ на новые санкции ЕС - РИА Новости, 25.06.2021
Джабаров допустил ввод жестких ограничений в ответ на новые санкции ЕС
Россия может ввести более жесткие ограничения в ответ на новые санкции Евросоюза, терпение кончилось, народ требует давать жесткие ответы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:27
2021-06-25T12:43
жозеп боррель
владимир джабаров
евросоюз
в мире
россия
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия может ввести более жесткие ограничения в ответ на новые санкции Евросоюза, терпение кончилось, народ требует давать жесткие ответы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю изучить возможность введения новых санкций в отношении России."Если Евросоюз будет вводить новые санкции против России, и мы ответим новыми ограничениями, не надо больше стесняться", - сказал Джабаров.Он отметил, что ответные меры России "могут быть и пожестче".По его словам, "терпение уже кончилось". Джабаров также напомнил о ситуации с британским эсминцем Defender."Наш народ требует давать жесткие ответы, люди поддерживают жесткие решения", - подчеркнул он.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210625/merkel-1738525190.html
https://ria.ru/20210623/germaniya-1738203768.html
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жозеп боррель, владимир джабаров, евросоюз, в мире, россия
Джабаров допустил ввод жестких ограничений в ответ на новые санкции ЕС
12:27 25.06.2021 (обновлено: 12:43 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сенатор Джабаров заявил, что Россия может ввести жесткие ограничения в ответ на санкции ЕС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия может ввести более жесткие ограничения в ответ на новые санкции Евросоюза, терпение кончилось, народ требует давать жесткие ответы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю изучить возможность введения новых санкций в отношении России.
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"Если Евросоюз будет вводить новые санкции против России, и мы ответим новыми ограничениями, не надо больше стесняться", - сказал Джабаров.
Он отметил, что ответные меры России "могут быть и пожестче".
По его словам, "терпение уже кончилось". Джабаров также напомнил о ситуации с британским эсминцем Defender.
"Наш народ требует давать жесткие ответы, люди поддерживают жесткие решения", - подчеркнул он.
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В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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