https://ria.ru/20210625/raketa-1738692082.html

Ракету-носитель "Союз-2.1б" успешно запустили с космодрома Плесецк

Ракету-носитель "Союз-2.1б" успешно запустили с космодрома Плесецк - РИА Новости, 25.06.2021

Ракету-носитель "Союз-2.1б" успешно запустили с космодрома Плесецк

На космодроме Плесецк в Архангельской области в 22:50 мск состоялся успешный старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником нового поколения, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T23:05

2021-06-25T23:05

2021-06-25T23:46

россия

воздушно-космические силы россии

плесецк (космодром)

космос - риа наука

архангельская область

безопасность

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На космодроме Плесецк в Архангельской области в 22:50 мск состоялся успешный старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником нового поколения, сообщили в Минобороны.В 22:52 мск ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС."Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны", — добавили в ведомстве.Подчеркивается, что старт и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме. Это второй пуск носителя такого типа с Плесецка в 2021 году.Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет проведено 46 пусков "Союз-2" среднего класса 1а и 1б, а также шесть пусков "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1в.

https://ria.ru/20210604/raketa-1735565797.html

https://ria.ru/20210421/plesetsk-1729191431.html

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россия, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром), космос - риа наука, архангельская область, безопасность