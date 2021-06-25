https://ria.ru/20210625/qr-kody-1738604937.html

QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян

QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян - РИА Новости, 25.06.2021

QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян

QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:38

2021-06-25T14:38

2021-06-25T14:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

олег качанов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов."В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались, после 30.06 коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян - не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус, таких около 5 миллионов", - рассказал он журналистам,По его словам, 4 миллиона вакцинированных из этих 9 миллионов пока не могут их получить, так как-либо не имеют подтверждённую учетную запись на портале, либо вообще на нем не зарегистрированы."Для получения QR-кода мы рекомендуем подтвердить запись или зарегистрироваться на портале", - уточнил замминистра.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-25T14:38 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, коронавирус в россии, олег качанов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество