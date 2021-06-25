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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/qr-kody-1738604937.html
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян - РИА Новости, 25.06.2021
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:38
2021-06-25T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
олег качанов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов."В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались, после 30.06 коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян - не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус, таких около 5 миллионов", - рассказал он журналистам,По его словам, 4 миллиона вакцинированных из этих 9 миллионов пока не могут их получить, так как-либо не имеют подтверждённую учетную запись на портале, либо вообще на нем не зарегистрированы."Для получения QR-кода мы рекомендуем подтвердить запись или зарегистрироваться на портале", - уточнил замминистра.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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видео, коронавирус в россии, олег качанов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов.
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QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
14:38 25.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Минцифры сообщили, что QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов.
"В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались, после 30.06 коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян - не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус, таких около 5 миллионов", - рассказал он журналистам,
По его словам, 4 миллиона вакцинированных из этих 9 миллионов пока не могут их получить, так как-либо не имеют подтверждённую учетную запись на портале, либо вообще на нем не зарегистрированы.
"Для получения QR-кода мы рекомендуем подтвердить запись или зарегистрироваться на портале", - уточнил замминистра.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОлег КачановМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииОбщество
 
 
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