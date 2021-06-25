https://ria.ru/20210625/qr-kody-1738604937.html
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян - РИА Новости, 25.06.2021
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:38
2021-06-25T14:38
2021-06-25T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
олег качанов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_5a7c6981512c63bfbe15175196f91e22.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов."В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались, после 30.06 коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян - не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус, таких около 5 миллионов", - рассказал он журналистам,По его словам, 4 миллиона вакцинированных из этих 9 миллионов пока не могут их получить, так как-либо не имеют подтверждённую учетную запись на портале, либо вообще на нем не зарегистрированы."Для получения QR-кода мы рекомендуем подтвердить запись или зарегистрироваться на портале", - уточнил замминистра.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_323:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_423a014b91b8d4ae40f88e61fff96d51.jpg
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-25T14:38
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, коронавирус в россии, олег качанов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество
QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
В Минцифры сообщили, что QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов
.
"В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались, после 30.06 коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян - не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус, таких около 5 миллионов", - рассказал он журналистам,
По его словам, 4 миллиона вакцинированных из этих 9 миллионов пока не могут их получить, так как-либо не имеют подтверждённую учетную запись на портале, либо вообще на нем не зарегистрированы.
"Для получения QR-кода мы рекомендуем подтвердить запись или зарегистрироваться на портале", - уточнил замминистра.