https://ria.ru/20210625/provokatsii-1738680294.html

Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем

Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021

Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем

В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T20:57

2021-06-25T20:57

2021-06-25T21:12

черное море

андрей келин

борис джонсон

сергей рябков

севастополь

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210625/esminets-1738619820.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

черное море

севастополь

россия

великобритания

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черное море, андрей келин, борис джонсон, сергей рябков, севастополь, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, в мире