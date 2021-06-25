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Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем
Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем
В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T20:57
2021-06-25T21:12
черное море
андрей келин
борис джонсон
сергей рябков
севастополь
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210625/esminets-1738619820.html
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черное море, андрей келин, борис джонсон, сергей рябков, севастополь, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, в мире
Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем
20:57 25.06.2021 (обновлено: 21:12 25.06.2021)
 
© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev

Посол России предостерег Британию от повторения провокаций, подобных инциденту с эсминцем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Сейчас уже трудно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания, поэтому еще их ухудшить каким-то образом - я не представляю. Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".

В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
Вчера, 15:42
В Минобороны назвали действия британского эсминца эпическим фиаско
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:36
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
 
Черное мореАндрей КелинБорис ДжонсонСергей РябковСевастопольИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВеликобританияВ мире
 
 
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