Посол России предостерег Лондон от провокаций после инцидента с эсминцем
20:57 25.06.2021 (обновлено: 21:12 25.06.2021)
Посол России предостерег Британию от повторения провокаций, подобных инциденту с эсминцем
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Сейчас уже трудно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания, поэтому еще их ухудшить каким-то образом - я не представляю. Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".