https://ria.ru/20210625/pomosch-1738639292.html

В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации

В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021

В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации

Психологическую помощь иудеям, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, стали оказывать в проекте "Вместе справимся", сообщила пресс-служба Московской... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:18

2021-06-25T17:18

2021-06-25T17:51

вакцинация россиян от covid-19

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

россия

фонд президентских грантов

самара

воронеж

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Психологическую помощь иудеям, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, стали оказывать в проекте "Вместе справимся", сообщила пресс-служба Московской еврейской религиозной общины.Проект организовала Московская еврейская религиозная община благодаря полученному в 2020 году финансированию от Фонда президентских грантов. Проект направлен на поддержку семей, пострадавших от коронавируса. За год проект успел помочь 500 семьям в РФ – "это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", уточняют в организации."В течение 10 месяцев мы представляли обратившимся к нам семьям бесплатную возможность протестироваться на наличие инфекции и антител, отправляли продуктовые наборы, детские игры и литературу, проводили дезинфекцию помещений и оказывали профессиональную психологическую помощь", - приводят в пресс-службе слова руководитель проекта "Вместе справимся" Рины Шкуропатской.По ее словам, 80% обратившихся хотели получить психологическую помощь."Мы не ожидали, что даже зимой во время второй волны, когда население более или менее привыкло к новым обстоятельствам жизни и закончился локдаун, люди нуждались в помощи психолога не меньше, чем в начале пандемии. И если сначала психолог работал со страхом заразиться, получить тяжелые последствия болезни, умереть или остаться без средств к существованию, то сейчас главный страх – вакцинация. Поэтому помимо психологической работы мы также проводим просветительскую", - рассказала руководитель.В пресс-службе уточняют, что проект будет работать до конца 2021 года, помощь окажут семьям из Санкт-Петербурга, Саратова, Орла, Воронежа, Ярославля, Самары, Пятигорска и Тулы.

https://ria.ru/20210623/kholokost-1738269463.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737430174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, фонд президентских грантов, самара, воронеж