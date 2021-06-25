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Религия и мировоззрение
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В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации
В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021
В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации
Психологическую помощь иудеям, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, стали оказывать в проекте "Вместе справимся", сообщила пресс-служба Московской... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:18
2021-06-25T17:51
вакцинация россиян от covid-19
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
россия
фонд президентских грантов
самара
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Психологическую помощь иудеям, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, стали оказывать в проекте "Вместе справимся", сообщила пресс-служба Московской еврейской религиозной общины.Проект организовала Московская еврейская религиозная община благодаря полученному в 2020 году финансированию от Фонда президентских грантов. Проект направлен на поддержку семей, пострадавших от коронавируса. За год проект успел помочь 500 семьям в РФ – "это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", уточняют в организации."В течение 10 месяцев мы представляли обратившимся к нам семьям бесплатную возможность протестироваться на наличие инфекции и антител, отправляли продуктовые наборы, детские игры и литературу, проводили дезинфекцию помещений и оказывали профессиональную психологическую помощь", - приводят в пресс-службе слова руководитель проекта "Вместе справимся" Рины Шкуропатской.По ее словам, 80% обратившихся хотели получить психологическую помощь."Мы не ожидали, что даже зимой во время второй волны, когда население более или менее привыкло к новым обстоятельствам жизни и закончился локдаун, люди нуждались в помощи психолога не меньше, чем в начале пандемии. И если сначала психолог работал со страхом заразиться, получить тяжелые последствия болезни, умереть или остаться без средств к существованию, то сейчас главный страх – вакцинация. Поэтому помимо психологической работы мы также проводим просветительскую", - рассказала руководитель.В пресс-службе уточняют, что проект будет работать до конца 2021 года, помощь окажут семьям из Санкт-Петербурга, Саратова, Орла, Воронежа, Ярославля, Самары, Пятигорска и Тулы.
https://ria.ru/20210623/kholokost-1738269463.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, фонд президентских грантов, самара, воронеж

В МЕРО оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации

17:18 25.06.2021 (обновлено: 17:51 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик выездной бригады вакцинирует мужчину российским препаратом от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Медик выездной бригады вакцинирует мужчину российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Психологическую помощь иудеям, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, стали оказывать в проекте "Вместе справимся", сообщила пресс-служба Московской еврейской религиозной общины.
Проект организовала Московская еврейская религиозная община благодаря полученному в 2020 году финансированию от Фонда президентских грантов. Проект направлен на поддержку семей, пострадавших от коронавируса. За год проект успел помочь 500 семьям в РФ – "это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", уточняют в организации.
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"В течение 10 месяцев мы представляли обратившимся к нам семьям бесплатную возможность протестироваться на наличие инфекции и антител, отправляли продуктовые наборы, детские игры и литературу, проводили дезинфекцию помещений и оказывали профессиональную психологическую помощь", - приводят в пресс-службе слова руководитель проекта "Вместе справимся" Рины Шкуропатской.
По ее словам, 80% обратившихся хотели получить психологическую помощь.
"Мы не ожидали, что даже зимой во время второй волны, когда население более или менее привыкло к новым обстоятельствам жизни и закончился локдаун, люди нуждались в помощи психолога не меньше, чем в начале пандемии. И если сначала психолог работал со страхом заразиться, получить тяжелые последствия болезни, умереть или остаться без средств к существованию, то сейчас главный страх – вакцинация. Поэтому помимо психологической работы мы также проводим просветительскую", - рассказала руководитель.
В пресс-службе уточняют, что проект будет работать до конца 2021 года, помощь окажут семьям из Санкт-Петербурга, Саратова, Орла, Воронежа, Ярославля, Самары, Пятигорска и Тулы.
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