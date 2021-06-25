https://ria.ru/20210625/pogoda-1738586728.html

Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России

Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России - РИА Новости, 25.06.2021

Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России

Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:23

2021-06-25T13:23

2021-06-25T13:23

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие явления обычно предсказуемы и связаны, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек, сообщила журналистам в пятницу представитель службы скорой помощи Южно-Моравского края Михаэла Ботхова.По словам ученого, смерчи и торнадо связаны с процессами глубокой конвекции в атмосфере. Смерчи (по типу наших черноморских) образуются снизу вверх, а торнадо сверху вниз, то есть ветер закручивается в облаке. Торнадо возникает, когда очень влажный воздух начинает подниматься и образуется закрученное мощное облако. Также важно, чтобы был сдвиг ветра с высотой: изменение скорости и направления."Для Европы смерчи - это не такое редкое явление: 300-500 смерчей случается. В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами. В настоящее время на Европейской части России стоит блокинг, а восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Не обязательно торнадо. Вся эта зона "бурлит", подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем", - уточнил ученый.Климатолог отметил, что появление смерчей - это редкое и экстремальное явление, но не уникальное."Влияние на количество смерчей изменения климата разнонаправленно, и говорить о том, что с изменением климата смерчей будет больше, неправильно. В США, например, условия для формирования торнадо становятся более редкими. Европа тоже пестрая - где-то больше, где-то меньше. В России преобладает рост повторяемости условий, благоприятных для формирования смерчей", - сказал Чернокульский.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/zhara-1738440219.html

https://ria.ru/20210623/pogoda-1738334501.html

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россия, погода, российская академия наук, чехия, европа, в мире