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Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России
Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России - РИА Новости, 25.06.2021
Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России
Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:23
2021-06-25T13:23
россия
погода
российская академия наук
чехия
европа
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие явления обычно предсказуемы и связаны, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек, сообщила журналистам в пятницу представитель службы скорой помощи Южно-Моравского края Михаэла Ботхова.По словам ученого, смерчи и торнадо связаны с процессами глубокой конвекции в атмосфере. Смерчи (по типу наших черноморских) образуются снизу вверх, а торнадо сверху вниз, то есть ветер закручивается в облаке. Торнадо возникает, когда очень влажный воздух начинает подниматься и образуется закрученное мощное облако. Также важно, чтобы был сдвиг ветра с высотой: изменение скорости и направления."Для Европы смерчи - это не такое редкое явление: 300-500 смерчей случается. В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами. В настоящее время на Европейской части России стоит блокинг, а восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Не обязательно торнадо. Вся эта зона "бурлит", подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем", - уточнил ученый.Климатолог отметил, что появление смерчей - это редкое и экстремальное явление, но не уникальное."Влияние на количество смерчей изменения климата разнонаправленно, и говорить о том, что с изменением климата смерчей будет больше, неправильно. В США, например, условия для формирования торнадо становятся более редкими. Европа тоже пестрая - где-то больше, где-то меньше. В России преобладает рост повторяемости условий, благоприятных для формирования смерчей", - сказал Чернокульский.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/zhara-1738440219.html
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россия, погода, российская академия наук, чехия, европа, в мире
Климатолог объяснил возникновение торнадо в Чехии жарой в России
13:23 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетители в бассейне "Чайка" в Москве в жаркий день
Посетители в бассейне Чайка в Москве в жаркий день - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Климатолог РАН заявил, что торнадо в Чехии отчасти связано с жарой в Европейской России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие явления обычно предсказуемы и связаны, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек, сообщила журналистам в пятницу представитель службы скорой помощи Южно-Моравского края Михаэла Ботхова.
Последствия мощного торнадо в Чехии
© REUTERS / David W Cerny

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

Последствия торнадо в Чехии
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

Последствия торнадо в Чехии
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

Последствия торнадо в Чехии
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Zdenek Kostiha

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

Торнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

Последствия торнадо в Чехии
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

Последствия торнадо в Чехии
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

Последствия торнадо в Чехии
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

Последствия торнадо в Чехии
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

Последствия торнадо в Чехии
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
По словам ученого, смерчи и торнадо связаны с процессами глубокой конвекции в атмосфере. Смерчи (по типу наших черноморских) образуются снизу вверх, а торнадо сверху вниз, то есть ветер закручивается в облаке. Торнадо возникает, когда очень влажный воздух начинает подниматься и образуется закрученное мощное облако. Также важно, чтобы был сдвиг ветра с высотой: изменение скорости и направления.
"Для Европы смерчи - это не такое редкое явление: 300-500 смерчей случается. В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами. В настоящее время на Европейской части России стоит блокинг, а восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Не обязательно торнадо. Вся эта зона "бурлит", подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем", - уточнил ученый.
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Климатолог отметил, что появление смерчей - это редкое и экстремальное явление, но не уникальное.
"Влияние на количество смерчей изменения климата разнонаправленно, и говорить о том, что с изменением климата смерчей будет больше, неправильно. В США, например, условия для формирования торнадо становятся более редкими. Европа тоже пестрая - где-то больше, где-то меньше. В России преобладает рост повторяемости условий, благоприятных для формирования смерчей", - сказал Чернокульский.
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