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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210625/petrosyan-1738631556.html
Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием
Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием - РИА Новости, 25.06.2021
Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание. Как борется с недугом, она рассказала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:01
2021-06-25T17:01
шоубиз
татьяна брухунова
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евгений петросян
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание. Как борется с недугом, она рассказала в личном Instagram-аккаунте. По ее словам, невролог посоветовал ей отправиться в отпуск, потому что такие симптомы — "первые ласточки" выгорания. Медлить с выполнением рекомендаций Татьяна не стала. Сейчас она отдыхает на Мальдивах. С собой, признается Брухунова, она не взяла ни книг, ни планшета. Каждый день Татьяна просыпается в девять утра. Она плавает и посещает массажиста. Спать жена знаменитого юмориста ложится уже в девять вечера. "Это лучший режим, что был у меня когда-либо", — признается Татьяна.Она уверяет, что уже восстанавливается. "Ощущение абсолютного покоя бесценно", — считает Брухунова.Петросян женился на Татьяне в декабре 2019 года. В марте 2020 у них родился сын Ваган.В ноябре 2018 год юморист развелся с Еленой Степаненко. На днях стало известно, что суд разделил поровну имущество между бывшими супругами.
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татьяна брухунова, знаменитости, звезды, евгений петросян

Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием

17:01 25.06.2021
 
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание. Как борется с недугом, она рассказала в личном Instagram-аккаунте.

"Два месяца назад я физически ощутила усталость. Не ту, что проходит, когда ты выспалась. А ту, что с тобой 24/7. Сколько бы ты не спала, сколько бы не отдыхала все одно — глаза открыла и уже устала", — пишет Брухунова.

По ее словам, невролог посоветовал ей отправиться в отпуск, потому что такие симптомы — "первые ласточки" выгорания. Медлить с выполнением рекомендаций Татьяна не стала.
Сейчас она отдыхает на Мальдивах. С собой, признается Брухунова, она не взяла ни книг, ни планшета. Каждый день Татьяна просыпается в девять утра. Она плавает и посещает массажиста. Спать жена знаменитого юмориста ложится уже в девять вечера.
"Это лучший режим, что был у меня когда-либо", — признается Татьяна.
Она уверяет, что уже восстанавливается. "Ощущение абсолютного покоя бесценно", — считает Брухунова.
Петросян женился на Татьяне в декабре 2019 года. В марте 2020 у них родился сын Ваган.
В ноябре 2018 год юморист развелся с Еленой Степаненко. На днях стало известно, что суд разделил поровну имущество между бывшими супругами.
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ШоубизТатьяна БрухуноваЗнаменитостизвездыЕвгений Петросян
 
 
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