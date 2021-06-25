https://ria.ru/20210625/petrosyan-1738631556.html

Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием

Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием - РИА Новости, 25.06.2021

Молодая жена Петросяна рассказала о борьбе с эмоциональным выгоранием

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание. Как борется с недугом, она рассказала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:01

2021-06-25T17:01

2021-06-25T17:01

шоубиз

татьяна брухунова

знаменитости

звезды

евгений петросян

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание. Как борется с недугом, она рассказала в личном Instagram-аккаунте. По ее словам, невролог посоветовал ей отправиться в отпуск, потому что такие симптомы — "первые ласточки" выгорания. Медлить с выполнением рекомендаций Татьяна не стала. Сейчас она отдыхает на Мальдивах. С собой, признается Брухунова, она не взяла ни книг, ни планшета. Каждый день Татьяна просыпается в девять утра. Она плавает и посещает массажиста. Спать жена знаменитого юмориста ложится уже в девять вечера. "Это лучший режим, что был у меня когда-либо", — признается Татьяна.Она уверяет, что уже восстанавливается. "Ощущение абсолютного покоя бесценно", — считает Брухунова.Петросян женился на Татьяне в декабре 2019 года. В марте 2020 у них родился сын Ваган.В ноябре 2018 год юморист развелся с Еленой Степаненко. На днях стало известно, что суд разделил поровну имущество между бывшими супругами.

https://ria.ru/20210310/petrosyan-1600567361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, знаменитости, звезды, евгений петросян