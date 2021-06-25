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Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме
Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме - РИА Новости, 25.06.2021
Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме
Большой театр и СПАО "Ингосстрах" провели второй отборочный тур Молодежной балетной программы – проекта, который дарит молодым артистам со всей России... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:39
2021-06-25T17:39
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Большой театр и СПАО "Ингосстрах" провели второй отборочный тур Молодежной балетной программы – проекта, который дарит молодым артистам со всей России уникальную возможность реализовать свой талант на высоком уровне, говорится в сообщении "Ингосстраха".Первый очный отбор на участие в программе состоялся в апреле - пятеро его участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре.Второй отборочный тур программы прошел 24 июня, в нем приняли участие 7 человек: девушки и юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Конкурсанты успешно продемонстрировали свои навыки на уроке классического танца с педагогом Большого театра – народной артисткой России Марией Аллаш. Оценивал работу молодых танцоров художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. По результатам просмотра все участники прошли отбор в стажерскую группу Молодежной программы. Занятия стажеров начались 25 июня, на следующий день после отбора.Молодежная балетная программа – масштабный и важный для отечественного искусства проект, который позволяет создать достойные условия для творческого развития молодых артистов из регионов РФ. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в балетной труппе театра сроком от 3-х до 9-ти месяцев в зависимости от уровня подготовки и личных результатов. Компания "Ингосстрах" обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.По словам художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, проект вызвал колоссальный интерес у талантливых молодых ребят."Стратегически важной задачей Большого театра является воспитание выдающихся танцоров балета. Благодаря "Ингосстраху" мы можем еще более эффективно искать и находить будущих звезд балетной сцены в регионах по всей стране – проект вызвал колоссальный интерес у талантливых молодых ребят. Сегодняшний отборочный тур показал, насколько велик потенциал Молодежной балетной программы. Мы уверены, что в будущем нас ждут не менее грандиозные совместные проекты, направленные на развитие культуры не только в столице, но и во всех регионах России", – отметил Вазиев, слова которого приводит "Ингосстрах".
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россия, большой театр, ингосстрах, москва, санкт-петербург, новости компаний - экономика

Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме

17:39 25.06.2021
 
© Фото : пресс-служба "Ингосстраха"Участницы второго отборочного тура Молодежной балетной программы
Участницы второго отборочного тура Молодежной балетной программы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : пресс-служба "Ингосстраха"
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Большой театр и СПАО "Ингосстрах" провели второй отборочный тур Молодежной балетной программы – проекта, который дарит молодым артистам со всей России уникальную возможность реализовать свой талант на высоком уровне, говорится в сообщении "Ингосстраха".
Первый очный отбор на участие в программе состоялся в апреле - пятеро его участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре.
Второй отборочный тур программы прошел 24 июня, в нем приняли участие 7 человек: девушки и юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Конкурсанты успешно продемонстрировали свои навыки на уроке классического танца с педагогом Большого театра – народной артисткой России Марией Аллаш. Оценивал работу молодых танцоров художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. По результатам просмотра все участники прошли отбор в стажерскую группу Молодежной программы. Занятия стажеров начались 25 июня, на следующий день после отбора.
Молодежная балетная программа – масштабный и важный для отечественного искусства проект, который позволяет создать достойные условия для творческого развития молодых артистов из регионов РФ. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в балетной труппе театра сроком от 3-х до 9-ти месяцев в зависимости от уровня подготовки и личных результатов. Компания "Ингосстрах" обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.
"Ингосстрах" много лет вносит свой вклад в развитие культуры по всей стране. Молодежная балетная программа, второй тур которой завершился сегодня, дает нам возможность открыть миру новых талантливых артистов. До этого дня ребята только мечтали прикоснуться к деятельности Большого театра, а уже сегодня имеют все шансы стать яркими звездами российского балета", - цитируется в сообщении генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.
По словам художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, проект вызвал колоссальный интерес у талантливых молодых ребят.
"Стратегически важной задачей Большого театра является воспитание выдающихся танцоров балета. Благодаря "Ингосстраху" мы можем еще более эффективно искать и находить будущих звезд балетной сцены в регионах по всей стране – проект вызвал колоссальный интерес у талантливых молодых ребят. Сегодняшний отборочный тур показал, насколько велик потенциал Молодежной балетной программы. Мы уверены, что в будущем нас ждут не менее грандиозные совместные проекты, направленные на развитие культуры не только в столице, но и во всех регионах России", – отметил Вазиев, слова которого приводит "Ингосстрах".
Коллаж с изображением здания Большого театра
4 февраля, 11:04
"Ингосстрах" продолжит спонсорскую поддержку Большого театра
 
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