ОПЗЖ обвинила власти Украины в совместном с радикалами терроре оппонентов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
ОПЗЖ обвинила власти Украины в терроре оппонентов и сотрудничестве с радикалами
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" после инцидента с поджогом спортивно-тренировочной базы движения "Патриоты за жизнь" заявила, что власти страны пошли по пути политического террора оппонентов, сотрудничая с профашистскими организациями.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и лидер движения Илья Кива сообщил в пятницу, что неизвестные ночью пытались поджечь спортивно-тренировочную базу движения политсилы "Патриоты за жизнь" в Киеве, пострадал охранник. Он предположил, что это может быть местью со стороны радикалов за сожжение им фашистских флагов 22 июня, в ходе акции памяти у мемориала жертвам фашизма в Киеве. Также политик заявил, что подозреваемый в поджоге задержан полицией, но Служба безопасности Украины осуществляет давление на правоохранителей и требует отпустить его.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что действующая власть пошла по пути политического террора, осуществляемого преступным объединением органов власти и профашистских организаций. Такая система, имеющая своей целью узурпацию власти и построение диктатуры, представляет смертельную опасность не только для украинского народа, но и для европейских стран и всего мира, поскольку может стать, и уже становится, рассадником правого беспредела, беззакония и нацистских течений. Потому что за террором в отношении одной партии неизбежно (и история это неоднократно доказывала) следует расширение террора и беззакония на весь народ", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте партии.
По заявлению пресс-службы, попытка поджога тренировочной базы движения "Патриоты за жизнь" напоминает неоднократные поджоги офисов других политических партий и общественных организаций, которые осуществлялись участниками профашистских и национал-радикальных организаций.
"Такие действия – это часть плана власти по дискредитации и проведению масштабных политических репрессий в отношении "Оппозиционной платформы – За жизнь". Первые упоминания о разработке такого плана, предусматривающего использование всех информационных, силовых и административных ресурсов государства Украина для расправы с нашей партией, впервые появились в СМИ осенью 2019 года, после прихода к власти президента (Владимира – ред.) Зеленского", - утверждают в политсиле.
В апреле 2020 года Кива объявил о создании всеукраинского гражданского движения против фашизма "Патриоты за жизнь" на платформе молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа". В августе того же года радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения. В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция возбудила два уголовных дела, 15 подозреваемых были задержаны. В ноябре Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 подозреваемых.