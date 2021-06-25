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Оренбургская область
https://ria.ru/20210625/onkodispanser-1738605288.html
В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов
В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов - РИА Новости, 25.06.2021
В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов
Более 600 операций и 7 тысяч пациентов прошли лечение в онкодиспансере Орска с момента его открытия в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:43
2021-06-25T14:43
оренбургская область
денис паслер
здоровье - общество
оренбургская область
орск
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ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 600 операций и 7 тысяч пациентов прошли лечение в онкодиспансере Орска с момента его открытия в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Накануне вместе с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером Орский онкодиспансер посетил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.Решение о строительстве медучреждения было принято в 1994 году, пять лет назад строительство было приостановлено и только в прошлом году объект был введен в эксплуатацию.Современный медицинский центр рассчитан на 180 больных. Здесь работают операционный блок на шесть операционных с аппаратурой экспертного класса, поликлиника на 300 посещений в сутки с дневным стационаром, реанимация, диагностическое, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения. Все корпуса соединены подземными переходами для разделения потоков пациентов."Мы завершили строительство благодаря прямому участию Минздрава и федеральной поддержке. Общая стоимость объекта составила более 3,5 миллиарда рублей. Центр оснащен оборудованием топового класса и не уступает лучшим клиникам страны. В совокупности с профессионализмом медперсонала это дает широчайшие возможности диагностики и лечения", – сказал во время визита в медучреждение глава региона Паслер.В скором времени онкодиспансер также получит лицензию на работу БАК-лаборатории. Оборудование и специалисты уже готовы к еë запуску.
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денис паслер, здоровье - общество, оренбургская область, орск

В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов

14:43 25.06.2021
 
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Онкологический диспансер в Орске
Онкологический диспансер в Орске - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 600 операций и 7 тысяч пациентов прошли лечение в онкодиспансере Орска с момента его открытия в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"С момента открытия онкодиспансера в стационаре прошли лечение около семи тысяч пациентов, здесь проведено 11325 сеансов лучевой терапии и выполнено 617 операций", - отмечает пресс-служба.
Накануне вместе с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером Орский онкодиспансер посетил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.
"Я много слышал о непростой истории этого центра, и был приятно впечатлëн увиденным. Онкология – одно из самых непростых направлений медицины. Уверен, что жители не только Оренбуржья, но и соседних регионов, и Казахстана оценят уровень оснащенности и квалификацию персонала Орского онкодиспансера", – отметил Комаров.
Решение о строительстве медучреждения было принято в 1994 году, пять лет назад строительство было приостановлено и только в прошлом году объект был введен в эксплуатацию.
Современный медицинский центр рассчитан на 180 больных. Здесь работают операционный блок на шесть операционных с аппаратурой экспертного класса, поликлиника на 300 посещений в сутки с дневным стационаром, реанимация, диагностическое, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения. Все корпуса соединены подземными переходами для разделения потоков пациентов.
"Мы завершили строительство благодаря прямому участию Минздрава и федеральной поддержке. Общая стоимость объекта составила более 3,5 миллиарда рублей. Центр оснащен оборудованием топового класса и не уступает лучшим клиникам страны. В совокупности с профессионализмом медперсонала это дает широчайшие возможности диагностики и лечения", – сказал во время визита в медучреждение глава региона Паслер.
В скором времени онкодиспансер также получит лицензию на работу БАК-лаборатории. Оборудование и специалисты уже готовы к еë запуску.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 13:23Оренбургская область
Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОрск
 
 
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