https://ria.ru/20210625/onkodispanser-1738605288.html

В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов

В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов - РИА Новости, 25.06.2021

В Орском онкодиспансере проведено лечение более 7 тысяч пациентов

Более 600 операций и 7 тысяч пациентов прошли лечение в онкодиспансере Орска с момента его открытия в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:43

2021-06-25T14:43

2021-06-25T14:43

оренбургская область

денис паслер

здоровье - общество

оренбургская область

орск

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ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 600 операций и 7 тысяч пациентов прошли лечение в онкодиспансере Орска с момента его открытия в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Накануне вместе с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером Орский онкодиспансер посетил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.Решение о строительстве медучреждения было принято в 1994 году, пять лет назад строительство было приостановлено и только в прошлом году объект был введен в эксплуатацию.Современный медицинский центр рассчитан на 180 больных. Здесь работают операционный блок на шесть операционных с аппаратурой экспертного класса, поликлиника на 300 посещений в сутки с дневным стационаром, реанимация, диагностическое, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения. Все корпуса соединены подземными переходами для разделения потоков пациентов."Мы завершили строительство благодаря прямому участию Минздрава и федеральной поддержке. Общая стоимость объекта составила более 3,5 миллиарда рублей. Центр оснащен оборудованием топового класса и не уступает лучшим клиникам страны. В совокупности с профессионализмом медперсонала это дает широчайшие возможности диагностики и лечения", – сказал во время визита в медучреждение глава региона Паслер.В скором времени онкодиспансер также получит лицензию на работу БАК-лаборатории. Оборудование и специалисты уже готовы к еë запуску.

https://ria.ru/20210617/medpomosch-1737388725.html

оренбургская область

орск

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денис паслер, здоровье - общество, оренбургская область, орск