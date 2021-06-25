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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210625/obse-1738572960.html
ОБСЕ проигнорировала обращение верующих к Зеленскому, заявил дипломат
ОБСЕ проигнорировала обращение верующих к Зеленскому, заявил дипломат - РИА Новости, 25.06.2021
ОБСЕ проигнорировала обращение верующих к Зеленскому, заявил дипломат
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) полностью проигнорировала массовое собрание верующих Украинской православной церкви в Киеве, не отразив... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:19
2021-06-25T12:19
религия и мировоззрение
россия
ситуация на украине
ситуация вокруг упц
константинопольский патриархат
смм обсе
украинская православная церковь
петр порошенко
владимир зеленский
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ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) полностью проигнорировала массовое собрание верующих Украинской православной церкви в Киеве, не отразив событие в своих отчетах, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов.Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 15 июня провели молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить церковь от дискриминации. На это событие российское постпредство уже обращало внимание ОБСЕ, в четверг напомнив, что на него отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский."К сожалению, СММ полностью проигнорировала это массовое собрание, не отразив его ни в ежедневных, ни в еженедельном отчетах. В то же время в докладах миссии содержится, к примеру, информация о прошедшем днем ранее перед зданием парламента немногочисленном пикете, посвященном вопросам госрегулирования выпуска кинопродукции. Призываем миссию к полноценному и ответственному выполнению мандата. Факты имеют значение", - заявил Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20210616/priglashenie-1737292026.html
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россия, ситуация на украине, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, смм обсе, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина

ОБСЕ проигнорировала обращение верующих к Зеленскому, заявил дипломат

12:19 25.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Костин / Перейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Григорий Костин
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ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) полностью проигнорировала массовое собрание верующих Украинской православной церкви в Киеве, не отразив событие в своих отчетах, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов.
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 15 июня провели молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить церковь от дискриминации. На это событие российское постпредство уже обращало внимание ОБСЕ, в четверг напомнив, что на него отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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"К сожалению, СММ полностью проигнорировала это массовое собрание, не отразив его ни в ежедневных, ни в еженедельном отчетах. В то же время в докладах миссии содержится, к примеру, информация о прошедшем днем ранее перед зданием парламента немногочисленном пикете, посвященном вопросам госрегулирования выпуска кинопродукции. Призываем миссию к полноценному и ответственному выполнению мандата. Факты имеют значение", - заявил Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеРоссияСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦКонстантинопольский патриархатСММ ОБСЕУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
 
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