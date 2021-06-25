https://ria.ru/20210625/navodneniya-1738526662.html

Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения

Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения - РИА Новости, 25.06.2021

Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения

Команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:10

2021-06-25T04:10

2021-06-25T04:10

наука

россия

река лена

санкт-петербургский университет информационных технологий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Национальной технологической инициативы" (НТИ).В информации отмечается, что данная разработка одержала победу в Emergency DataHack – соревновании по предупреждению чрезвычайных ситуаций от МЧС России и платформы "Инфраструктура научно-исследовательских данных".Программа создает модель, которая позволяет предсказывать значение уровня воды на нескольких гидрологических постах на семь суток вперёд. У таких постов на реках имеются данные о высоте уровня воды, температуре воздуха, характеристики снежного покрова, осадки.Кроме того, ученые учитывают метеопараметры, которые определяют питание реки в период половодья: для этого определялся объем осадков за предыдущие 20 дней, а исходя из всех данных строился прогноз по подъему уровня воды.

https://ria.ru/20210625/krym-1738524494.html

россия

река лена

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, река лена, санкт-петербургский университет информационных технологий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество