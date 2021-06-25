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Наука
https://ria.ru/20210625/navodneniya-1738526662.html
Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения
Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения - РИА Новости, 25.06.2021
Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения
Команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:10
2021-06-25T04:10
наука
россия
река лена
санкт-петербургский университет информационных технологий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Национальной технологической инициативы" (НТИ).В информации отмечается, что данная разработка одержала победу в Emergency DataHack – соревновании по предупреждению чрезвычайных ситуаций от МЧС России и платформы "Инфраструктура научно-исследовательских данных".Программа создает модель, которая позволяет предсказывать значение уровня воды на нескольких гидрологических постах на семь суток вперёд. У таких постов на реках имеются данные о высоте уровня воды, температуре воздуха, характеристики снежного покрова, осадки.Кроме того, ученые учитывают метеопараметры, которые определяют питание реки в период половодья: для этого определялся объем осадков за предыдущие 20 дней, а исходя из всех данных строился прогноз по подъему уровня воды.
https://ria.ru/20210625/krym-1738524494.html
россия
река лена
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россия, река лена, санкт-петербургский университет информационных технологий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения
04:10 25.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк

Российские ученые придумали, как предотвращать в РФ наводнения во время половодий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Национальной технологической инициативы" (НТИ).
"Команда национального центра когнитивных разработок НТИ университета ИТМО (НЦКР) при помощи искусственного интеллекта разработала технологию предсказания уровня воды на реке Лена в весенний период для предотвращения наводнений. Эта технология может быть использована в работе МЧС России", - говорится в сообщении.
В информации отмечается, что данная разработка одержала победу в Emergency DataHack – соревновании по предупреждению чрезвычайных ситуаций от МЧС России и платформы "Инфраструктура научно-исследовательских данных".
Программа создает модель, которая позволяет предсказывать значение уровня воды на нескольких гидрологических постах на семь суток вперёд. У таких постов на реках имеются данные о высоте уровня воды, температуре воздуха, характеристики снежного покрова, осадки.
Кроме того, ученые учитывают метеопараметры, которые определяют питание реки в период половодья: для этого определялся объем осадков за предыдущие 20 дней, а исходя из всех данных строился прогноз по подъему уровня воды.
Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
03:10
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НаукаРоссияРека ЛенаСанкт-Петербургский университет информационных технологийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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