Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/mcafee-1738552108.html
Загадочная смерть гениального программиста: снова "список Клинтонов"?
Загадочная смерть гениального программиста: снова "список Клинтонов"? - РИА Новости, 25.06.2021
Загадочная смерть гениального программиста: снова "список Клинтонов"?
Фамилия Джона Макафи известна едва ли не каждому компьютерному пользователю. Программист сделал ее названием своего антивируса — первого в мире. Сегодня он... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:43
2021-06-25T14:41
арест создателя антивируса mcafee
сша
колумнисты - авторы
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738366332_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_aa560ad58efe0a508da34529fe8467fc.jpg
Фамилия Джона Макафи известна едва ли не каждому компьютерному пользователю. Программист сделал ее названием своего антивируса — первого в мире. Сегодня он уступает по популярности разве что российскому "Касперскому".В прошлом году 74-летнего предпринимателя задержали в Испании по запросу американских властей. Из тюрьмы он прислал твит: "… Если я повешусь а-ля Эпштейн, это будет не моя вина." Двадцать третьего июня Макафи нашли повешенным в его камере.Напомним, что Джеффри Эпштейн был легендарным нью-йоркским сутенером. Среди его клиентов были практически все випы Англии и США, включая Билла Клинтона и британского принца Эндрю. В 2019 году Эпштейна арестовали. Мир, затаив дыхание, ждал его показаний. Но как-то удивительно кстати Эпштейн покончил с собой. Он повесился в одиночной камере, где, по идее, должен был находиться под круглосуточным наблюдением. При вскрытии на его шее обнаружили множественные переломы, характерные, скорее, для убийства. Общее мнение американцев по поводу его смерти отразил знаменитый твит помощницы Трампа: Epstein was Hillaried — “Эпштейна отхилларили".Теперь буквально та же история произошла с американским предпринимателем в испанской тюрьме. Точно так же никаких предпосылок для самоубийства. Такие же странные обстоятельства гибели: как и Эпштейн, Макафи должен был разделять камеру с другим заключенным, однако прямо перед смертью почему-то остался один. Так же отмораживаются испанские власти: ну, повесился заключенный, в чем проблема-то? И так же грустно острят американцы в Твиттере: "…что ж выходит, Макафи отэпштейнили?" В отличие от Эпштейна, Макафи искренне жаль миллионам людей по всему миру. Он был культовой фигурой среди программистов и майнеров. Он принадлежал к тому поколению титанов, которые буквально на коленке создали с нуля всю компьютерную инфраструктуру, интернет, а в последние годы и рынок криптовалют. Интеллектуал с темпераментом рок-звезды, Макафи никогда не стеснялся в высказываниях и позволял себе резать правду-матку по любому поводу. В молодости он работал в таких нашпигованных спецслужбистами конторах, как Loсkheed и NASA, а потом всю жизнь критиковал ЦРУ и АНБ за незаконную слежку и провокации.На старости лет Макафи увлекся политикой. Больше всего ему были близки идеи либертарианцев — интеллектуалов, которых категорически не устраивает американский истеблишмент в любой его форме. Предприниматель смело критиковал Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Он мечтал о закрытии тюрьмы Гуантанамо, где в чудовищных условиях содержатся люди, чем-то не угодившие американской администрации. Неудивительно, что такого яркого человека на пушечный выстрел не подпустили к возможности баллотироваться в президенты, — ни в 2016, ни в 2020 годах. Зато Гуантанамо работает по сей день.Охота на Макафи велась давно, причем по всему миру. Власти США предъявляли диссиденту все новые и новые абсурдные обвинения. Против него было возбуждено 37 судебных исков за последние 11 лет. По надуманным обвинениям его то депортировали из Доминиканы, то арестовывали в Гватемале, то преследовали на Кубе. Наконец, добрались до него в Испании.Испанские власти задержали программиста в октябре прошлого года. С тех пор он сидел в барселонской тюрьме. Власти США обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Выглядело это какой-то бессмыслицей. В начале нашего века Макафи действительно был богат. Но к 2009 году — это признали в самой Америке — все его состояние скукожилось до четырех миллионов долларов. В последние годы Макафи читал лекции и консультировал компании, укрывая якобы свои гонорары от налоговиков. После экстрадиции в США за это преступление его ожидало — вы только вдумайтесь в эту цифру — до тридцати лет тюрьмы. Хорошо бы кто-нибудь проинформировал американских налоговиков — они не знают, наверное, — что у них в стране проживают такие интересные клиенты, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг, задолжавшие федеральной казне уже десятки миллиардов. Интересно было бы посмотреть на налоговые декларации Джона Керри — может, спецпредставитель США по климату еще не все деньги спрятал на Каймановых островах? Что уж говорить о налогах Хиллари и Билла Клинтон? Последний раз денежными поступлениями супругов интересовался в 1993 году Винс Фостер. После этого он пошел в парк и три раза выстрелил себе в затылок. Больше смельчаков не нашлось.Семь из десяти исков испанский адвокат Макафи успешно отбил. Однако экстрадицию в США испанский суд одобрил. Речь шла о десятках, может, о сотнях тысяч долларов. И из-за этой ничтожной для современного бизнесмена суммы пожилой человек, слава и гордость Америки, должен был почти год чалиться на нарах в Испании, а потом получить еще тридцаточку в США? Конечно, это было политическое преследование в чистом виде. Но и правозащитники, и журналисты хранили гробовое молчание — точно так же, как и в случае многолетних издевательств над Джулианом Ассанжем. Макафи переносил преследования американских властей с редким мужеством. Он прекрасно знал, что его ждет. Еще в 2019 году он сделал на руке татуировку Whackd — на сленге это означает "Меня замочили". Перед этим словом он вытатуировал знак $ — получилось, что его "убил доллар".Главы могущественнейших банков США действительно считали математика врагом номер один. Он успешно развивал криптовалюты, вовлекал все новых инвесторов и считался одним из главных майнеров в мире. Программиста публично критиковал руководитель J P Morgan, а за этим банком тянется такая череда загадочных смертей, что впору подумать, будто ведущие американские банкиры до сих пор решают вопросы "по понятиям". Не меньшую ненависть к ученому питал американский истеблишмент. "У меня есть материалы по коррупции в американском правительстве, — написал Макафи в своем Твиттере в июне 2019 года. — В первый раз я назову все имена и все детали." Он сообщил тогда, что собрал 30 терабайтов информации, компрометирующей американскую элиту.В ноябре 2019-го он прорекламировал свою новую криптовалюту издевательской картинкой. С потолка свисают ноги повешенного. На них с улыбкой глядит Хиллари Клинтон. В руках у нее кусок пиццы — с намеком на скандальный "пиццагейт", к которому американцы считают причастными чету Клинтон и их окружение. Слева знаменитый хэштег 2019 года: "Эпштейн не убивал себя"Все это не могло сойти с рук, конечно. Макафи много раз просил своих друзей и подписчиков не верить в его самоубийство. О том же говорила его жена Джанис. "Власти США намерены добиться того, чтобы Джон умер в тюрьме, — написала она 20 июня. — Его честность, его открытость часто навлекали на него преследования со стороны коррумпированных правительств..." Спустя всего три дня тело Джона нашли в камере барселонской тюрьмы.Ошеломляет не только смерть знаменитого ученого, политика, предпринимателя. Сразу после гибели на Макафи полились потоки грязи. Известнейшие американские СМИ шельмуют суперзвезду американской компьютерной индустрии, припоминая ему те фейки, которые сами же и сочинили. Простые американцы пишут в соцсетях совсем другое: "Они достали его", "Удивительно, как это в последнее время самоубиваются все випы...", "Макафи не убивал себя."Тем временем Департамент юстиции Каталонии признал все произошедшее самоубийством. Расследование обещает быть формальным. Власти США это вполне устраивает. Не летят в Барселону следователи, не беспокоится Госдеп, не делает заявлений Джен Псаки. Хранят молчание профессиональные правозащитники. Подумаешь, затравили и уморили в тюрьме легенду компьютерной индустрии. Им всем не до того. Они выкатывают претензии России за то, что у заключенного Навального разболелась в колонии поясница.
https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html
https://ria.ru/20210624/zakharova-1738411455.html
https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html
https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html
https://ria.ru/20210624/poslanie-1738351385.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738366332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de07d6e49b0adaeec502987f309416d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арест создателя антивируса mcafee, сша, колумнисты - авторы, авторы

Загадочная смерть гениального программиста: снова "список Клинтонов"?

10:43 25.06.2021 (обновлено: 14:41 25.06.2021)
 
© AP Photo / Alan DiazАмериканский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Alan Diaz
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Фамилия Джона Макафи известна едва ли не каждому компьютерному пользователю. Программист сделал ее названием своего антивируса — первого в мире. Сегодня он уступает по популярности разве что российскому "Касперскому".
В прошлом году 74-летнего предпринимателя задержали в Испании по запросу американских властей. Из тюрьмы он прислал твит: "… Если я повешусь а-ля Эпштейн, это будет не моя вина." Двадцать третьего июня Макафи нашли повешенным в его камере.
Напомним, что Джеффри Эпштейн был легендарным нью-йоркским сутенером. Среди его клиентов были практически все випы Англии и США, включая Билла Клинтона и британского принца Эндрю. В 2019 году Эпштейна арестовали. Мир, затаив дыхание, ждал его показаний. Но как-то удивительно кстати Эпштейн покончил с собой. Он повесился в одиночной камере, где, по идее, должен был находиться под круглосуточным наблюдением. При вскрытии на его шее обнаружили множественные переломы, характерные, скорее, для убийства. Общее мнение американцев по поводу его смерти отразил знаменитый твит помощницы Трампа: Epstein was Hillaried — “Эпштейна отхилларили".
Теперь буквально та же история произошла с американским предпринимателем в испанской тюрьме. Точно так же никаких предпосылок для самоубийства. Такие же странные обстоятельства гибели: как и Эпштейн, Макафи должен был разделять камеру с другим заключенным, однако прямо перед смертью почему-то остался один. Так же отмораживаются испанские власти: ну, повесился заключенный, в чем проблема-то? И так же грустно острят американцы в Твиттере: "…что ж выходит, Макафи отэпштейнили?"
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU) - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:08
"Ассанж может стать следующим". Сноуден прокомментировал смерть Макафи
В отличие от Эпштейна, Макафи искренне жаль миллионам людей по всему миру. Он был культовой фигурой среди программистов и майнеров. Он принадлежал к тому поколению титанов, которые буквально на коленке создали с нуля всю компьютерную инфраструктуру, интернет, а в последние годы и рынок криптовалют.
Интеллектуал с темпераментом рок-звезды, Макафи никогда не стеснялся в высказываниях и позволял себе резать правду-матку по любому поводу. В молодости он работал в таких нашпигованных спецслужбистами конторах, как Loсkheed и NASA, а потом всю жизнь критиковал ЦРУ и АНБ за незаконную слежку и провокации.
На старости лет Макафи увлекся политикой. Больше всего ему были близки идеи либертарианцев — интеллектуалов, которых категорически не устраивает американский истеблишмент в любой его форме. Предприниматель смело критиковал Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Он мечтал о закрытии тюрьмы Гуантанамо, где в чудовищных условиях содержатся люди, чем-то не угодившие американской администрации. Неудивительно, что такого яркого человека на пушечный выстрел не подпустили к возможности баллотироваться в президенты, — ни в 2016, ни в 2020 годах. Зато Гуантанамо работает по сей день.
Охота на Макафи велась давно, причем по всему миру. Власти США предъявляли диссиденту все новые и новые абсурдные обвинения. Против него было возбуждено 37 судебных исков за последние 11 лет. По надуманным обвинениям его то депортировали из Доминиканы, то арестовывали в Гватемале, то преследовали на Кубе. Наконец, добрались до него в Испании.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 13:10
Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова
Испанские власти задержали программиста в октябре прошлого года. С тех пор он сидел в барселонской тюрьме. Власти США обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Выглядело это какой-то бессмыслицей.
В начале нашего века Макафи действительно был богат. Но к 2009 году — это признали в самой Америке — все его состояние скукожилось до четырех миллионов долларов. В последние годы Макафи читал лекции и консультировал компании, укрывая якобы свои гонорары от налоговиков. После экстрадиции в США за это преступление его ожидало — вы только вдумайтесь в эту цифру — до тридцати лет тюрьмы.
Хорошо бы кто-нибудь проинформировал американских налоговиков — они не знают, наверное, — что у них в стране проживают такие интересные клиенты, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг, задолжавшие федеральной казне уже десятки миллиардов. Интересно было бы посмотреть на налоговые декларации Джона Керри — может, спецпредставитель США по климату еще не все деньги спрятал на Каймановых островах? Что уж говорить о налогах Хиллари и Билла Клинтон? Последний раз денежными поступлениями супругов интересовался в 1993 году Винс Фостер. После этого он пошел в парк и три раза выстрелил себе в затылок. Больше смельчаков не нашлось.
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
Страна готовится к репрессиям: загадочные смерти уже начались
Семь из десяти исков испанский адвокат Макафи успешно отбил. Однако экстрадицию в США испанский суд одобрил. Речь шла о десятках, может, о сотнях тысяч долларов. И из-за этой ничтожной для современного бизнесмена суммы пожилой человек, слава и гордость Америки, должен был почти год чалиться на нарах в Испании, а потом получить еще тридцаточку в США?
Конечно, это было политическое преследование в чистом виде. Но и правозащитники, и журналисты хранили гробовое молчание — точно так же, как и в случае многолетних издевательств над Джулианом Ассанжем.
Макафи переносил преследования американских властей с редким мужеством. Он прекрасно знал, что его ждет. Еще в 2019 году он сделал на руке татуировку Whackd — на сленге это означает "Меня замочили". Перед этим словом он вытатуировал знак $ — получилось, что его "убил доллар".
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 00:16
Уголовное дело Джулиана Ассанжа
Главы могущественнейших банков США действительно считали математика врагом номер один. Он успешно развивал криптовалюты, вовлекал все новых инвесторов и считался одним из главных майнеров в мире. Программиста публично критиковал руководитель J P Morgan, а за этим банком тянется такая череда загадочных смертей, что впору подумать, будто ведущие американские банкиры до сих пор решают вопросы "по понятиям".
Не меньшую ненависть к ученому питал американский истеблишмент. "У меня есть материалы по коррупции в американском правительстве, — написал Макафи в своем Твиттере в июне 2019 года. — В первый раз я назову все имена и все детали." Он сообщил тогда, что собрал 30 терабайтов информации, компрометирующей американскую элиту.
В ноябре 2019-го он прорекламировал свою новую криптовалюту издевательской картинкой. С потолка свисают ноги повешенного. На них с улыбкой глядит Хиллари Клинтон. В руках у нее кусок пиццы — с намеком на скандальный "пиццагейт", к которому американцы считают причастными чету Клинтон и их окружение. Слева знаменитый хэштег 2019 года: "Эпштейн не убивал себя"
Все это не могло сойти с рук, конечно. Макафи много раз просил своих друзей и подписчиков не верить в его самоубийство. О том же говорила его жена Джанис. "Власти США намерены добиться того, чтобы Джон умер в тюрьме, — написала она 20 июня. — Его честность, его открытость часто навлекали на него преследования со стороны коррумпированных правительств..." Спустя всего три дня тело Джона нашли в камере барселонской тюрьмы.
Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 04:53
Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме
Ошеломляет не только смерть знаменитого ученого, политика, предпринимателя. Сразу после гибели на Макафи полились потоки грязи. Известнейшие американские СМИ шельмуют суперзвезду американской компьютерной индустрии, припоминая ему те фейки, которые сами же и сочинили. Простые американцы пишут в соцсетях совсем другое: "Они достали его", "Удивительно, как это в последнее время самоубиваются все випы...", "Макафи не убивал себя."
Тем временем Департамент юстиции Каталонии признал все произошедшее самоубийством. Расследование обещает быть формальным. Власти США это вполне устраивает. Не летят в Барселону следователи, не беспокоится Госдеп, не делает заявлений Джен Псаки. Хранят молчание профессиональные правозащитники. Подумаешь, затравили и уморили в тюрьме легенду компьютерной индустрии. Им всем не до того. Они выкатывают претензии России за то, что у заключенного Навального разболелась в колонии поясница.
 
Арест создателя антивируса McAfeeСШАКолумнисты - АвторыАвторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
Лента новостейМолния