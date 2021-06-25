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В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами

В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами - РИА Новости, 25.06.2021

В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами

Первый коллективный иск с целью получения компенсации в размере пяти миллионов долларов был подан в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса в Майами, РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:24

2021-06-25T17:24

2021-06-25T17:25

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Первый коллективный иск с целью получения компенсации в размере пяти миллионов долларов был подан в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса в Майами, после обрушения которого как минимум четыре человека погибли, а судьба почти 160 остается неизвестна, сообщает местный телеканал WPLG.Иск был подан в четверг ночью от лица Мануэля Дрезнера и "других, находящихся в схожем положении"."Обрушение (здания) Champlain Towers South было прямым результатом неспособности Ответчика должным образом защитить и обеспечить безопасность жизней и собственности Истца и участников коллективного иска", - говорится в тексте иска, который приводится на сайте телеканала.По мнению обвинителей, обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля"."Понесенные убытки, компенсации которых добиваются здесь, превышают в совокупности пять миллионов долларов, не считая стоимость и расходы на адвокатов", - сообщается в иске.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Согласно последним данным, жертвами обрушения дома стали не менее четырех человек, судьба еще 159 человек остается неизвестной.

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Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП 2021-06-25T17:24 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире