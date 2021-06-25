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В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами
В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами - РИА Новости, 25.06.2021
В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами
Первый коллективный иск с целью получения компенсации в размере пяти миллионов долларов был подан в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса в Майами, РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:24
2021-06-25T17:25
флорида
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Первый коллективный иск с целью получения компенсации в размере пяти миллионов долларов был подан в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса в Майами, после обрушения которого как минимум четыре человека погибли, а судьба почти 160 остается неизвестна, сообщает местный телеканал WPLG.Иск был подан в четверг ночью от лица Мануэля Дрезнера и "других, находящихся в схожем положении"."Обрушение (здания) Champlain Towers South было прямым результатом неспособности Ответчика должным образом защитить и обеспечить безопасность жизней и собственности Истца и участников коллективного иска", - говорится в тексте иска, который приводится на сайте телеканала.По мнению обвинителей, обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля"."Понесенные убытки, компенсации которых добиваются здесь, превышают в совокупности пять миллионов долларов, не считая стоимость и расходы на адвокатов", - сообщается в иске.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Согласно последним данным, жертвами обрушения дома стали не менее четырех человек, судьба еще 159 человек остается неизвестной.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
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флорида, майами, сша, в мире
В США подали первый иск из-за обрушения дома в Майами
17:24 25.06.2021 (обновлено: 17:25 25.06.2021)
 
© REUTERS / MARCO BELLOОбрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / MARCO BELLO

В США подали первый коллективный иск из-за обрушения дома в Майами

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Первый коллективный иск с целью получения компенсации в размере пяти миллионов долларов был подан в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса в Майами, после обрушения которого как минимум четыре человека погибли, а судьба почти 160 остается неизвестна, сообщает местный телеканал WPLG.
Иск был подан в четверг ночью от лица Мануэля Дрезнера и "других, находящихся в схожем положении".
"Обрушение (здания) Champlain Towers South было прямым результатом неспособности Ответчика должным образом защитить и обеспечить безопасность жизней и собственности Истца и участников коллективного иска", - говорится в тексте иска, который приводится на сайте телеканала.
По мнению обвинителей, обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".
© REUTERS / MARCO BELLOОбрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / MARCO BELLO
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
"Понесенные убытки, компенсации которых добиваются здесь, превышают в совокупности пять миллионов долларов, не считая стоимость и расходы на адвокатов", - сообщается в иске.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Согласно последним данным, жертвами обрушения дома стали не менее четырех человек, судьба еще 159 человек остается неизвестной.
 
ФлоридаМайамиСШАВ мире
 
 
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