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Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму
Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму - РИА Новости, 25.06.2021
Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму
Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавят лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:01
2021-06-25T13:11
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир сипягин
ярослав нилов
выборы в государственную думу
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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МОСКВА , 25 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавят лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сообщил РИА Новости источник в партии."Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин", - следует из списка, который должен быть утвержден на съезде партии.Также в топ-15 федерального партсписка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев, Иван Мусатов.
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир сипягин, ярослав нилов, выборы в государственную думу, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика
Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму
13:01 25.06.2021 (обновлено: 13:11 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Источник в ЛДПР сообщил, кто вошел в топ-15 федерального партсписка на выборах в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА , 25 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавят лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сообщил РИА Новости источник в партии.
"Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин", - следует из списка, который должен быть утвержден на съезде партии.
Также в топ-15 федерального партсписка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев, Иван Мусатов.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир СипягинЯрослав НиловВыборы в Государственную думуЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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