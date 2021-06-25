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Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму

Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму - РИА Новости, 25.06.2021

Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму

Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавят лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:01

2021-06-25T13:01

2021-06-25T13:11

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир сипягин

ярослав нилов

выборы в государственную думу

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА , 25 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавят лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сообщил РИА Новости источник в партии."Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин", - следует из списка, который должен быть утвержден на съезде партии.Также в топ-15 федерального партсписка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев, Иван Мусатов.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), владимир сипягин, ярослав нилов, выборы в государственную думу, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика