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Минздрав направил медицинскую помощь в Крым
Минздрав направил медицинскую помощь в Крым - РИА Новости, 25.06.2021
Минздрав направил медицинскую помощь в Крым
Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:42
2021-06-25T17:52
подтопление на востоке крыма
керчь
здоровье - общество
кировский район
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, сообщила пресс-служба министерства.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики."В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов", - говорится в сообщении."Для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций",- говорится в сообщении.Препараты будут доставлены в Крым в пятницу, уточнили в пресс-службе.
керчь
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте
Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте
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подтопление на востоке крыма, керчь, здоровье - общество, кировский район, россия
Минздрав направил медицинскую помощь в Крым
17:42 25.06.2021 (обновлено: 17:52 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВоенные расчищают улицу Вергасова в Ялте
Военные расчищают улицу Вергасова в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Светлана Самсонова

Минздрав направил бригаду медиков и препараты в Крым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, сообщила пресс-служба министерства.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.
"В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов", - говорится в сообщении.
"Для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций",- говорится в сообщении.
Препараты будут доставлены в Крым в пятницу, уточнили в пресс-службе.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подтопление на востоке КрымаКерчьЗдоровье - ОбществоКировский районРоссия
 
 
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