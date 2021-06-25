https://ria.ru/20210625/krym-1738644621.html

Минздрав направил медицинскую помощь в Крым

Минздрав направил медицинскую помощь в Крым - РИА Новости, 25.06.2021

Минздрав направил медицинскую помощь в Крым

Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:42

2021-06-25T17:42

2021-06-25T17:52

подтопление на востоке крыма

керчь

здоровье - общество

кировский район

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минздрав России направил в Крым для проведения мониторинга эпидситуации бригаду специалистов, в том числе инфекционистов и эпидемиологов, сообщила пресс-служба министерства.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики."В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов", - говорится в сообщении."Для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций",- говорится в сообщении.Препараты будут доставлены в Крым в пятницу, уточнили в пресс-службе.

керчь

кировский район

россия

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подтопление на востоке крыма, керчь, здоровье - общество, кировский район, россия