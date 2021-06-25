https://ria.ru/20210625/krasnodar-1738550197.html

В Краснодаре аварийно сел пассажирский самолет

В Краснодаре аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 25.06.2021

В Краснодаре аварийно сел пассажирский самолет

Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:24

2021-06-25T10:24

2021-06-25T11:58

россия

sukhoi superjet

краснодар

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет... благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находился 91 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.По предварительной информации, самолёт выполнял рейс из Краснодара в Санкт-Петербург.Самолет, вылетевший в Санкт-Петербург, вернулся в Краснодар из-за проблемы с наддувом кабины - закачиванием воздуха в салон, пассажиры ждут резервный борт, позже сообщила пресс-служба аэропорта."Борт авиакомпании "Азимут", следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург, вылетел из аэропорта в 08.50, после взлета командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. После выработки топлива самолет благополучно в 9.52 вернулся в аэропорт базирования в Краснодаре. На борту находился 91 пассажир. Авиакомпания предоставит пассажирам резервный самолет", - сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта."Наддув кабины - процесс, в котором воздух закачивается в кабину/салон самолёта для создания безопасной и комфортной среды для людей на больших высотах", - уточнили журналистам в пресс-службе.

https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html

https://ria.ru/20210619/samolet-1737734223.html

россия

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россия, sukhoi superjet, краснодар, происшествия