https://ria.ru/20210625/kontsert-1738688526.html

Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде

Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде - РИА Новости, 25.06.2021

Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде

Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:12

2021-06-25T22:12

2021-06-25T22:12

руки вверх! (группа)

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 июн – РИА новости. Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора.Ранее лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков после концерта на стадионе "Волгоград Арена", который прошел 19 июня, сообщил в Instagram, что на шоу пришли "несколько десятков тысяч человек", и выложил фотографии, где видно людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Как ранее РИА Новости сообщали власти, зрителям перед концертом обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски, а вопрос же соблюдения антикоронавирусных мер во время шоу - задача организаторов."Проведение концерта группы "Руки вверх" на стадионе "Волгоград Арена" 19.06.2021 года оперативным штабом не согласовывалось. Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что в день концерта была проведена проверка на предмет соблюдения антиковидных требований и были выявлены несколько нарушений: в санузлах частично не было антисептиков для обработки рук, в комнате для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха и др. По информации Роспотребнадзора, выявленные нарушения были устранены во время мероприятия."По факту выявленных нарушений управлением в отношении организатора концерта начато административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований – ред.)", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738593911.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руки вверх! (группа), коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, происшествия