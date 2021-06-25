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Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде
Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде - РИА Новости, 25.06.2021
Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде
Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T22:12
2021-06-25T22:12
руки вверх! (группа)
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 июн – РИА новости. Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора.Ранее лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков после концерта на стадионе "Волгоград Арена", который прошел 19 июня, сообщил в Instagram, что на шоу пришли "несколько десятков тысяч человек", и выложил фотографии, где видно людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Как ранее РИА Новости сообщали власти, зрителям перед концертом обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски, а вопрос же соблюдения антикоронавирусных мер во время шоу - задача организаторов."Проведение концерта группы "Руки вверх" на стадионе "Волгоград Арена" 19.06.2021 года оперативным штабом не согласовывалось. Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что в день концерта была проведена проверка на предмет соблюдения антиковидных требований и были выявлены несколько нарушений: в санузлах частично не было антисептиков для обработки рук, в комнате для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха и др. По информации Роспотребнадзора, выявленные нарушения были устранены во время мероприятия."По факту выявленных нарушений управлением в отношении организатора концерта начато административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований – ред.)", - сообщили в ведомстве.
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руки вверх! (группа), коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, происшествия
Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде
22:12 25.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор начал проверку после концерта "Руки вверх" в Волгограде

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ВОЛГОГРАД, 25 июн – РИА новости. Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора.
Ранее лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков после концерта на стадионе "Волгоград Арена", который прошел 19 июня, сообщил в Instagram, что на шоу пришли "несколько десятков тысяч человек", и выложил фотографии, где видно людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Как ранее РИА Новости сообщали власти, зрителям перед концертом обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски, а вопрос же соблюдения антикоронавирусных мер во время шоу - задача организаторов.
"Проведение концерта группы "Руки вверх" на стадионе "Волгоград Арена" 19.06.2021 года оперативным штабом не согласовывалось. Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что в день концерта была проведена проверка на предмет соблюдения антиковидных требований и были выявлены несколько нарушений: в санузлах частично не было антисептиков для обработки рук, в комнате для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха и др. По информации Роспотребнадзора, выявленные нарушения были устранены во время мероприятия.
"По факту выявленных нарушений управлением в отношении организатора концерта начато административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований – ред.)", - сообщили в ведомстве.
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Руки Вверх! (группа)Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВолгоградПроисшествия
 
 
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