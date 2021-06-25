https://ria.ru/20210625/khersones-1738381299.html

Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков

Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков - РИА Новости, 25.06.2021

Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков

Совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на территории древнего Херсонеса... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:20

2021-06-25T07:20

2021-06-25T07:20

культура

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государственный эрмитаж

археология

херсонес

российская академия наук

юнеско

севастополь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на территории древнего Херсонеса раннехристианский склеп IV-VII веков, сообщает пресс-служба института."Уникальный ранее не исследованный археологический памятник - христианский склеп IV-VII веков обнаружила в южном пригороде древнего Херсонеса экспедиция, проводящая раскопки на месте будущего историко-археологического парка. Это первая значимая находка, сделанная после освобождения территории от техногенного грунта середины ХХ века", - говорится в сообщении.По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьева, обнаруженный склеп служил семейной усыпальницей на протяжении длительного времени.По его словам, извлечь останки и предметы можно будет после полной фиксации конструкции склепа. Они будут переданы в реставрационную лабораторию Херсонесского музея для последующего исследования.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до н.э., считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века, после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно. 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.

https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html

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севастополь

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новости культуры, государственный эрмитаж, археология, херсонес, российская академия наук, юнеско, севастополь