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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/khersones-1738381299.html
Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков - РИА Новости, 25.06.2021
Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
Совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на территории древнего Херсонеса... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T07:20
2021-06-25T07:20
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
археология
херсонес
российская академия наук
юнеско
севастополь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на территории древнего Херсонеса раннехристианский склеп IV-VII веков, сообщает пресс-служба института."Уникальный ранее не исследованный археологический памятник - христианский склеп IV-VII веков обнаружила в южном пригороде древнего Херсонеса экспедиция, проводящая раскопки на месте будущего историко-археологического парка. Это первая значимая находка, сделанная после освобождения территории от техногенного грунта середины ХХ века", - говорится в сообщении.По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьева, обнаруженный склеп служил семейной усыпальницей на протяжении длительного времени.По его словам, извлечь останки и предметы можно будет после полной фиксации конструкции склепа. Они будут переданы в реставрационную лабораторию Херсонесского музея для последующего исследования.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до н.э., считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века, после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно. 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.
https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html
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новости культуры, государственный эрмитаж, археология, херсонес, российская академия наук, юнеско, севастополь
Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:20 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуины на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Руины на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Археологи обнаружили в крымском Херсонесе раннехристианский склеп IV-VII веков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на территории древнего Херсонеса раннехристианский склеп IV-VII веков, сообщает пресс-служба института.
"Уникальный ранее не исследованный археологический памятник - христианский склеп IV-VII веков обнаружила в южном пригороде древнего Херсонеса экспедиция, проводящая раскопки на месте будущего историко-археологического парка. Это первая значимая находка, сделанная после освобождения территории от техногенного грунта середины ХХ века", - говорится в сообщении.
По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьева, обнаруженный склеп служил семейной усыпальницей на протяжении длительного времени.
"Сегодня был открыт склеп, ранее не известный ученым и не ограбленный вандалами, он с древних времен стоял закрытым закладной плитой. Предварительная датировка - IV–VII века, то есть склеп можно относить к раннехристианским погребальным памятникам Херсонеса. Склеп вырублен в скальном уступе, изначально он имел небольшую входную яму (дромос), ступенчатый вход и обширную погребальную камеру с тремя лежанками, на которых сохранились останки более 10 человек", - отметил Соловьев.
По его словам, извлечь останки и предметы можно будет после полной фиксации конструкции склепа. Они будут переданы в реставрационную лабораторию Херсонесского музея для последующего исследования.
Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до н.э., считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века, после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно. 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.
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