https://ria.ru/20210625/kanner-1738666046.html

Юрий Каннер: поступок Бероева - попытка разжечь ксенофобию в стране

Юрий Каннер: поступок Бероева - попытка разжечь ксенофобию в стране - РИА Новости, 25.06.2021

Юрий Каннер: поступок Бероева - попытка разжечь ксенофобию в стране

Введение в Москве обязательной вакцинации подстегнуло тревожные настроения в обществе насчет прививок. Так, на днях известный актер Егор Бероев высказался на... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:16

2021-06-25T19:16

2021-06-25T19:16

интервью - религия и мировоззрение

интервью

религия и мировоззрение

россия

пинхас гольдшмидт

юрий каннер

егор бероев

российский еврейский конгресс

сша

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Введение в Москве обязательной вакцинации подстегнуло тревожные настроения в обществе насчет прививок. Так, на днях известный актер Егор Бероев высказался на вручении премии "ТЭФИ" в защиту тех, кто не желает делать инъекцию от COVID-19, сравнив их с евреями во время Холокоста. Во время выступления он нацепил на лацкан символ трагедии - желтую звезду Давида. Перфоманс вызвал возмущение в еврейских общинах. В интервью РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер рассказал о ситуации с актером, привела ли пандемия к всплеску антисемитизма в мире и как в ее условиях бороться с ксенофобией. Беседовал Павел Скрыльников. - Юрий Исаакович, недавняя акция актера Егора Бероева привлекла большое внимание к антипрививочному движению. Насколько корректно использовать символы, связанные с Холокостом, описывая нынешнюю ситуацию с ограничениями для невакцинированных людей?- Мы так сильно набросились на Егора Бероева - может быть, даже чересчур. Дело в том, что он поднял достаточно важную тему, но поднял ее эмоционально. А ведь вопрос в том, что такое свобода - свобода позитивная, свобода негативная. Наш с вами земляк, английский философ Исайя Берлин, много писал об этом: как связано принятие решений с возможностью контролировать их выполнение, с возможностью участвовать в их принятии. Это достаточно сложный вопрос, который он поднял в другом аспекте - притеснения антипрививочников, которого пока нет в России. Тут достаточно важная философская тема, и очень хорошо, что такая волна обсуждения идет: это сигнал, насколько здорово наше общество. Почему мы, одна из первых стран в мире, которая смогла произвести вакцину, отстали от многих стран, которые ее не делали? В Израиле, по-моему, 75% привито - не взрослых, а всего населения. В Америке - за 70%, Китай какие-то астрономические показатели дает. Получается, что, с одной стороны, мы - не мир, который считается либерально-демократическим (Израиль, США, Великобритания), где люди добровольно пришли прививаться. Мы и не Китай, где всех заставили привиться. Мы где-то застряли посередине. И наше общество должно осознать эту проблему.- А говорит ли описанная вами ситуация о том, что общество осознает проблему?- Конечно! Нужно понять, где мы находимся? Это действительно серьезный раскол в обществе. Нужно ведь всем осознать, что мы можем выжить только вместе. Если часть привилась, это не значит, что она защищена. Если большая часть сообщества не привита, то под угрозой находимся все мы. И это очень серьезная проблема.- Касается ли этот раскол еврейской общины?- У нас все раввины призвали прививаться. Главный раввин Берл Лазар, главный раввин Шаевич (они, кстати, оба переболели), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я сам неоднократно выступал за вакцинацию. В еврейской общине в России такого раскола нет. А вообще есть некоторые общины с антипрививочниками. Израиль столкнулся с такой проблемой. Но там смогли договориться и с евреями, и с арабами. Подобные сложности были в Америке - там очень сильна антипрививочная тема. Причем она развилась на фоне общества на трампистов и антитрампистов, и среди трампистов. Ведь сам Трамп относился к заболеванию снисходительно. Поэтому сейчас во многих республиканских штатах дела с вакцинацией идут хуже, чем в демократических.Российская же еврейская община прививается. У меня в семье, где одна часть живет в России, а другая - в Америке, нет ни одного не привитого человека старше 16 лет. Возможно, разлада среди евреев по поводу вакцинации нет и потому, что они присутсвуют как российском, так и израильском информационном пространстве. У многих родственники или друзья знают о том, что в Израиле была очень тяжелая вторая волна: это ведь очень маленькая страна с очень высокой плотностью населения.- Антипрививочное движение во многом представляет собой теорию заговора. Фиксируют ли в еврейской общине связь противников вакцинации с проявлениями антисемитизма?- Это нужно исследовать - мы не можем об этом говорить огульно. Осенью у нас будет конференция, и мы постараемся к ней ответить на этот вопрос. - Проблемы пандемии, прививок, связанных с ними осложнений, в последнее время затмили антисемитизм как явление. Действительно ли эта проблема отошла на второй план как в России, так и в мире?- Дело даже не столько с пандемией: ведь и для России, как показывают наши исследования, проблема антисемитизма является частью общей проблемы ксенофобии. Наша конференция начиналась в 2016 году как Московская международная конференция по противодействию антисемитизму. Уже на ней решили, что очень важна тема ненависти к чужому в целом. Второй форум, в 2018-м, был как раз посвящен противодействию антисемитизму и ксенофобии. А третья, которую планировали на 2020-й, но состоится в 2021-м, посвящена борьбе с ксенофобией (она выходит на первое место), антисемитизмом и расизмом. Конференцию поддержал российский МИД, Всемирный еврейский конгресс. И она становится важной площадкой - в прошлый раз в ней участвовали 36 стран. В целом в России в последние годы точно нет роста антисемитизма. Его уровень серьезно снизился 8-10 лет назад. - Подстегнула ли в мире антисемитизм и ксенофобию пандемия, или, наоборот, уровень ненависти снизился?- В разных странах ситуация может отличаться. Когда в Средние века бушевали чума и холера - действительно, были еврейские погромы. Евреи меньше болели, это было связано и с соблюдением кашрута, и с другой гигиеной, и их обвиняли в распространении болезней. Я не думаю, что сейчас такое будет. Но конечно, нужно исследовать вопрос.- Связано ли снижение или увеличение уровня ксенофобии, на ваш взгляд, только с тем, что в медиа доминируют другие темы? Или есть и другие факторы?- Есть, конечно, другие факторы. Сегодня огромную долю занимают независимые медиа, интернет, и достаточно сложно на это влиять - а там целые массивы данных антисемитской, ксенофобской направленности. Естественно, время от времени мы даже в России могли наблюдать подобное. Ведь то, что сделал Бероев - довольно мягкая история, были более серьезные проявления антисемитизма и на государственных каналах. Это пресекалось жестко: мы требовали извинений, они сразу следовали - влияло на общую ситуацию. Реакция Бероева - это попытка манипуляции: у нас привилось в стране 15% населения максимум, и это попытка спекулировать на том, что большинство, которое не привилось, будет угнетаться привитым меньшинством. Это такая попытка разжечь ксенофобию, которую мы с вами пытаемся погасить. Ведь не важно, кто кого не любит: по цвету кожи, по религии, по национальности или по отношению к прививке. Мы все-таки один российский народ, нам очень важно понять свое место в обществе и думать как о себе, так и о своей роли в спасении всех граждан. Потому что спастись от коронавируса мы можем только вместе.- Как бороться с антисемитизмом в условиях пандемии и доминирования этой темы в инфополе? Поменялись ли методы борьбы?- Сегодня основной метод - это работа в Сети. Мы пытаемся мониторить сети на предмет ксенофобии и антисемитизма - хотя это достаточно дорогое удовольствие. И мы уходим в онлайн: уже в этом году конференция будет и оффлайн, и онлайн, потому что многие страны не смогут приехать даже осенью. Мы планируем провести ее в ноябре.

https://ria.ru/20210624/beroev-1738361016.html

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

https://ria.ru/20210530/ravvin-1734763079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью - религия и мировоззрение, интервью, россия, пинхас гольдшмидт, юрий каннер, егор бероев , российский еврейский конгресс, сша, израиль