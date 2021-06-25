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Шоубиз
https://ria.ru/20210625/inoplanetyane-1738583453.html
Катя Лель поделилась впечатлениями от контактов с инопланетянами
Катя Лель поделилась впечатлениями от контактов с инопланетянами - РИА Новости, 25.06.2021
Катя Лель поделилась впечатлениями от контактов с инопланетянами
Катя Лель поделилась подробностями контактов с представителями внеземных цивилизаций. Об этом она рассказала в интервью для Teleprogramma.pro. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:29
2021-06-25T14:29
шоубиз
знаменитости
инопланетяне
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Катя Лель поделилась подробностями контактов с представителями внеземных цивилизаций. Об этом она рассказала в интервью для Teleprogramma.pro.Певица призналась, что 30 лет хранила молчание и не говорила о своем опыте, потому "ждала подходящий момент", когда ей "позволят это сделать, чтобы люди прозрели и услышали". Исполнительница вспоминает, что она поначалу обижалась на насмешки, но потом поняла, что не все готовы к такой информации. Она знает, что не одна, кто тоже сталкивался с НЛО. Со всего мира ей пишут люди, которые тоже пережили нечто похожее. Лель уверяет, что пытается отвечать на письма, но у нее не всегда хватает времени. "Почему мы сидим за столом, пьем кофе и после таинственного свечения за окном исчезают три моих зуба? Это сказка, это миф? Никто мне не мог ничего объяснить, поэтому мне было сложно найти ответы на эти вопросы", — вспоминает певица один из своих контактов с НЛО.Сейчас Лель уже не тревожится из-за встречи с братьями по разуму, однако были дни, когда она с трудом справлялась с эмоциями.У певицы было несколько контактов с пришельцами. По ее словам, ей не надо засыпать, чтобы получить сообщение от них. "Все может произойти за секунду. Я могу оказаться в другом портале и времени. Много информации приходит как будто бы во снах, хотя на самом деле это были реальные истории". Знаменитость уверяет, что представители внеземных цивилизаций оставляли на стенах таинственные знаки — "ладошки внутри треугольника и круга", а также она видела светящиеся в темноте глаза. Катя Лель родилась в Нальчике 20 сентября 1974 года. Она исполняет хиты "Мой мармеладный (Я не права)", "Муси-пуси", "Кручу-верчу" и другие.
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знаменитости, инопланетяне

Катя Лель поделилась впечатлениями от контактов с инопланетянами

14:29 25.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы "Земляне"
Певица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы Земляне - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Катя Лель поделилась подробностями контактов с представителями внеземных цивилизаций. Об этом она рассказала в интервью для Teleprogramma.pro.
Певица призналась, что 30 лет хранила молчание и не говорила о своем опыте, потому "ждала подходящий момент", когда ей "позволят это сделать, чтобы люди прозрели и услышали".
Исполнительница вспоминает, что она поначалу обижалась на насмешки, но потом поняла, что не все готовы к такой информации. Она знает, что не одна, кто тоже сталкивался с НЛО. Со всего мира ей пишут люди, которые тоже пережили нечто похожее. Лель уверяет, что пытается отвечать на письма, но у нее не всегда хватает времени.
"Почему мы сидим за столом, пьем кофе и после таинственного свечения за окном исчезают три моих зуба? Это сказка, это миф? Никто мне не мог ничего объяснить, поэтому мне было сложно найти ответы на эти вопросы", — вспоминает певица один из своих контактов с НЛО.
Сейчас Лель уже не тревожится из-за встречи с братьями по разуму, однако были дни, когда она с трудом справлялась с эмоциями.
"Много лет я боялась того, что мы не принадлежим сами себе. И в любой момент инопланетяне могут пройти через стены, через закрытые двери, перевоплотиться в любое тело. Они могут все. Этот страх превалировал надо мной, я не могла от него избавиться, объяснить себе, что меня тревожит, почему мне так страшно сойти с кровати и дойти до той двери? Почему я не могла с собой договориться?" — вспоминает Катя Лель.
У певицы было несколько контактов с пришельцами. По ее словам, ей не надо засыпать, чтобы получить сообщение от них. "Все может произойти за секунду. Я могу оказаться в другом портале и времени. Много информации приходит как будто бы во снах, хотя на самом деле это были реальные истории".
Знаменитость уверяет, что представители внеземных цивилизаций оставляли на стенах таинственные знаки — "ладошки внутри треугольника и круга", а также она видела светящиеся в темноте глаза.
Катя Лель родилась в Нальчике 20 сентября 1974 года. Она исполняет хиты "Мой мармеладный (Я не права)", "Муси-пуси", "Кручу-верчу" и другие.
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