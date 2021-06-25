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"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве
"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве - РИА Новости, 25.06.2021
"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве
Главный врач резервного госпиталя в столичном ледовом дворце "Крылатское" Андрей Шкода рассказал о том, как работает медицинское учреждение для пациентов с коронавирусной инфекцией.
2021-06-25T13:55
2021-06-25T13:55
коронавирус в россии
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видео
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По словам медика, госпиталь полностью цифровой, а сотрудники подготовлены и имеют большой опыт лечения COVID-19. Несмотря на статус резервного, учреждение является полноценно организованным лечебным учреждением, работающим по системе ЕМИАС.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Готовы к любому развитию событий" – главврач резервного госпиталя в Москве
Главный врач резервного госпиталя в столичном ледовом дворце "Крылатское" Андрей Шкода рассказал о том, как работает медицинское учреждение для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам медика, госпиталь полностью цифровой, а сотрудники подготовлены и имеют большой опыт лечения COVID-19. Несмотря на статус резервного, учреждение является полноценно организованным лечебным учреждением, работающим по системе ЕМИАС.
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, больницы, москва, видео
"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве
Главный врач резервного госпиталя в столичном ледовом дворце "Крылатское" Андрей Шкода рассказал о том, как работает медицинское учреждение для пациентов с коронавирусной инфекцией.
2021-06-25T13:55
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"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве

13:55 25.06.2021
 
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Главный врач резервного госпиталя в столичном ледовом дворце "Крылатское" Андрей Шкода рассказал о том, как работает медицинское учреждение для пациентов с коронавирусной инфекцией.
По словам медика, госпиталь полностью цифровой, а сотрудники подготовлены и имеют большой опыт лечения COVID-19. Несмотря на статус резервного, учреждение является полноценно организованным лечебным учреждением, работающим по системе ЕМИАС.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БольницыМоскваВидео
 
 
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