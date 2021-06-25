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"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве

"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве - РИА Новости, 25.06.2021

"Готовы к любому развитию событий" – врач резервного госпиталя в Москве

Главный врач резервного госпиталя в столичном ледовом дворце "Крылатское" Андрей Шкода рассказал о том, как работает медицинское учреждение для пациентов с коронавирусной инфекцией.

2021-06-25T13:55

2021-06-25T13:55

2021-06-25T13:55

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По словам медика, госпиталь полностью цифровой, а сотрудники подготовлены и имеют большой опыт лечения COVID-19. Несмотря на статус резервного, учреждение является полноценно организованным лечебным учреждением, работающим по системе ЕМИАС.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Готовы к любому развитию событий" – главврач резервного госпиталя в Москве Главный врач резервного госпиталя в столичном ледовом дворце "Крылатское" Андрей Шкода рассказал о том, как работает медицинское учреждение для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам медика, госпиталь полностью цифровой, а сотрудники подготовлены и имеют большой опыт лечения COVID-19. Несмотря на статус резервного, учреждение является полноценно организованным лечебным учреждением, работающим по системе ЕМИАС. 2021-06-25T13:55 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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