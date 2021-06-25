Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем
18:10 25.06.2021 (обновлено: 18:33 25.06.2021)
Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем в Черном море
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила почему власти Великобритании отрицают тот факт, что российский погранкорабль выполнил предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, зашедшему в территориальные воды РФ у берегов Крыма.
В своем Telegram-канале Захарова процитировала сообщения СМИ, согласно которым "начальник генштаба Британии признал, что инцидент в Чёрном море с эсминцем мог создать риск "необоснованной эскалации".
"Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", - написала Захарова.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.