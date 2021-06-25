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https://ria.ru/20210625/esminets-1738649121.html
Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем
Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила почему власти Великобритании отрицают тот факт, что российский погранкорабль выполнил... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:10
2021-06-25T18:33
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
мария захарова
черное море
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила почему власти Великобритании отрицают тот факт, что российский погранкорабль выполнил предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, зашедшему в территориальные воды РФ у берегов Крыма.В своем Telegram-канале Захарова процитировала сообщения СМИ, согласно которым "начальник генштаба Британии признал, что инцидент в Чёрном море с эсминцем мог создать риск "необоснованной эскалации"."Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", - написала Захарова.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/esminets-1738557964.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, мария захарова, черное море, борис джонсон, великобритания, в мире
Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем
18:10 25.06.2021 (обновлено: 18:33 25.06.2021)
 
© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev

Захарова объяснила почему власти Британии врали об инциденте с эсминцем в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила почему власти Великобритании отрицают тот факт, что российский погранкорабль выполнил предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, зашедшему в территориальные воды РФ у берегов Крыма.
В своем Telegram-канале Захарова процитировала сообщения СМИ, согласно которым "начальник генштаба Британии признал, что инцидент в Чёрном море с эсминцем мог создать риск "необоснованной эскалации".
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Американский эсминец "Лабун" покидает Черное море
"Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", - написала Захарова.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
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Минобороны жестко ответило Пентагону по ситуации с эсминцем Defender
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияМария ЗахароваЧерное мореБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
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