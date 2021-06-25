https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html
"С Россией не шутят": испанцы испугались войны из-за эсминца у Крыма
"С Россией не шутят": испанцы испугались войны из-за эсминца у Крыма - РИА Новости, 25.06.2021
"С Россией не шутят": испанцы испугались войны из-за эсминца у Крыма
Крупнейшие испанские газеты Mundo, País, Vanguardia и Periódico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:20
2021-06-25T05:20
2021-06-25T05:20
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
дебора броннерт
су-24м
черное море
борис джонсон
великобритания
лондон
испания
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Крупнейшие испанские газеты Mundo, País, Vanguardia и Periódico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов российского Крыма.Читатели испанских СМИ очень бурно отреагировали на произошедшее.Часть пользователей предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий британцев."Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит", — отметил Noticiero."Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года "британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре" в испанских водах, "международных", по мнению англичан", — указал на двойные стандарты со стороны Лондона WolIstonecraft."Мирный проход? Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС", — усомнился в официально заявленных намерениях Лондона La Cabra Encadenada."Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость", — написал Apaniero.Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий из-за провокации Великобритании."Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище?" — спросил alias2wak0."Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?" — высказался Penedesmaritim.Накануне Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, су-24м, черное море, борис джонсон, великобритания, лондон, испания, в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Крупнейшие испанские газеты Mundo
, País
, Vanguardia
и Periódico
опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов российского Крыма.
Читатели испанских СМИ очень бурно отреагировали на произошедшее.
Часть пользователей предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий британцев.
"Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят", — написал Verdadiv.
"Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит", — отметил Noticiero.
"Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года "британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании
в Гибралтаре" в испанских водах, "международных", по мнению англичан", — указал на двойные стандарты со стороны Лондона WolIstonecraft.
"Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Черном море. А в случае британцев, почему они заходят в чужие воды…" — высказался de centro-izquierda.
"Мирный проход? Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС", — усомнился в официально заявленных намерениях Лондона La Cabra Encadenada.
"Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили. Видно, как российский патруль преследует корабль, Су-30СМ сверху и наконец Су-24М, который и выпустил четыре бомбы по 500 килограмм" Капитан эсминца сразу <…> сбежал оттуда!" — оценил профессионализм британских военных Argamasa.
"Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость", — написал Apaniero.
"Как жаль, что русские получше не прицелились", — посетовал Puchideupercent.
Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий из-за провокации Великобритании.
"Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище?" — спросил alias2wak0.
"Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?" — высказался Penedesmaritim.
"Похоже, Великобритания проверяет готовность России защищать свои морские и сухопутные границы. Очевидно, что эти попытки могут привести к более серьезным инцидентам, в том числе к региональной европейской войне, в таком случае русские предупреждают об использовании ядерного оружия", — заключил pablo balaguer.
Накануне Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М
в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне
заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины
в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона
, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт
, ей выразили решительный протест.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>