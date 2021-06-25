https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html

"С Россией не шутят": испанцы испугались войны из-за эсминца у Крыма

"С Россией не шутят": испанцы испугались войны из-за эсминца у Крыма - РИА Новости, 25.06.2021

"С Россией не шутят": испанцы испугались войны из-за эсминца у Крыма

Крупнейшие испанские газеты Mundo, País, Vanguardia и Periódico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:20

2021-06-25T05:20

2021-06-25T05:20

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

дебора броннерт

су-24м

черное море

борис джонсон

великобритания

лондон

испания

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Крупнейшие испанские газеты Mundo, País, Vanguardia и Periódico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов российского Крыма.Читатели испанских СМИ очень бурно отреагировали на произошедшее.Часть пользователей предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий британцев."Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит", — отметил Noticiero."Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года "британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре" в испанских водах, "международных", по мнению англичан", — указал на двойные стандарты со стороны Лондона WolIstonecraft."Мирный проход? Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС", — усомнился в официально заявленных намерениях Лондона La Cabra Encadenada."Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость", — написал Apaniero.Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий из-за провокации Великобритании."Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище?" — спросил alias2wak0."Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?" — высказался Penedesmaritim.Накануне Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210625/esminets-1738524855.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738524089.html

https://ria.ru/20210624/britantsy-1738444400.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738505498.html

россия

черное море

великобритания

лондон

испания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, су-24м, черное море, борис джонсон, великобритания, лондон, испания, в мире