Стали известны новые подробности прохода британского эсминца у Крыма
02:54 25.06.2021 (обновлено: 05:14 25.06.2021)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
© Министерство обороны РФ
Telegraph: Борис Джонсон принял решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма
ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.
По данным издания, глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее выразил обеспокоенность в связи с планами министра обороны Бена Уоллеса направить эсминец по этому маршруту.
"Решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор. Инструкции были переданы эсминцу типа 45 (Defender. — Прим. ред.) в понедельник", — пишет газета.
Согласно изданию, обсуждения в правительстве показали, что перед миссией "выявили риски".
Вторжение британского эсминца
Накануне Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.