https://ria.ru/20210625/esminets-1738524089.html

Стали известны новые подробности прохода британского эсминца у Крыма

Стали известны новые подробности прохода британского эсминца у Крыма - РИА Новости, 25.06.2021

Стали известны новые подробности прохода британского эсминца у Крыма

Окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, пишет газета Telegraph РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T02:54

2021-06-25T02:54

2021-06-25T05:14

доминик рааб

су-24м

черное море

лондон

украина

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

борис джонсон

великобритания

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ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.По данным издания, глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее выразил обеспокоенность в связи с планами министра обороны Бена Уоллеса направить эсминец по этому маршруту.Согласно изданию, обсуждения в правительстве показали, что перед миссией "выявили риски".Вторжение британского эсминцаНакануне Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738524855.html

https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738505498.html

черное море

лондон

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россия

великобритания

республика крым

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