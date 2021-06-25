https://ria.ru/20210625/dominikana-1738548781.html

В Доминикане заболевшим туристам предлагают бесплатную медстраховку

В Доминикане заболевшим туристам предлагают бесплатную медстраховку - РИА Новости, 25.06.2021

В Доминикане заболевшим туристам предлагают бесплатную медстраховку

Доминикана на фоне пандемии предлагает туристам бесплатную медстраховку от государства, сообщил РИА Новости замглавы МИД страны Хосе Хулио Гомес. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:30

2021-06-25T11:30

2021-06-25T11:30

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Доминикана на фоне пандемии предлагает туристам бесплатную медстраховку от государства, сообщил РИА Новости замглавы МИД страны Хосе Хулио Гомес.В пятницу, 25 июня, он проведет переговоры в МИД РФ, на которых намерен затронуть вопросы возобновления авиасообщения с Россией и возвращения туристов на остров.Если путешественник заболеет во время отдыха коронавирусом, он будет при необходимости госпитализирован. Также ему гарантировано пребывание в отеле, который он выбрал и оплатил для отпуска.Страховка позволит гостю не только покрыть все потребности при заражении COVID-19, но и даст возможность изменить дату перелета на тот момент, когда тест на коронавирус окажется отрицательным, сказал замминистра.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

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туристы, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, доминикана