https://ria.ru/20210625/deti-1738570405.html

В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.06.2021

В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

Водитель на иномарке сбил двух девочек на пешеходном переходе в Новочебоксарске, дети находятся в реанимации, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:07

2021-06-25T12:07

2021-06-25T12:07

kia rio

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Водитель на иномарке сбил двух девочек на пешеходном переходе в Новочебоксарске, дети находятся в реанимации, сообщает прокуратура Чувашии.ДТП произошло вечером 24 июня на улице Винокурова."По предварительной информации, водитель Kia Rio, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу двум проходящим по нему девочкам 2006 и 2012 годов рождения. В результате ДТП дети получили различные травмы и были доставлены в реанимационное отделение, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Водитель автомобиля освидетельствован на состояние опьянения. Результат исследования отрицательный.Прокуратура Новочебоксарска взяла на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами по факту ДТП. Кроме того, прокуратурой организована проверка достаточности принимаемых органами местного самоуправления и ГИБДД мер по обеспечению безопасности дорожного движения на участке дороги, где случилась трагедия, – наличие необходимых дорожных знаков, качество дорожного полотна, необходимые ограждения дороги, ее освещение, возможность установления светофорного регулирования пешеходного перехода.

https://ria.ru/20210622/tatarstan-1738074696.html

https://ria.ru/20210610/mototsikl-1736502203.html

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

kia rio, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, происшествия