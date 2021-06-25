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В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 25.06.2021
В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
Водитель на иномарке сбил двух девочек на пешеходном переходе в Новочебоксарске, дети находятся в реанимации, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:07
2021-06-25T12:07
kia rio
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Водитель на иномарке сбил двух девочек на пешеходном переходе в Новочебоксарске, дети находятся в реанимации, сообщает прокуратура Чувашии.ДТП произошло вечером 24 июня на улице Винокурова."По предварительной информации, водитель Kia Rio, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу двум проходящим по нему девочкам 2006 и 2012 годов рождения. В результате ДТП дети получили различные травмы и были доставлены в реанимационное отделение, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Водитель автомобиля освидетельствован на состояние опьянения. Результат исследования отрицательный.Прокуратура Новочебоксарска взяла на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами по факту ДТП. Кроме того, прокуратурой организована проверка достаточности принимаемых органами местного самоуправления и ГИБДД мер по обеспечению безопасности дорожного движения на участке дороги, где случилась трагедия, – наличие необходимых дорожных знаков, качество дорожного полотна, необходимые ограждения дороги, ее освещение, возможность установления светофорного регулирования пешеходного перехода.
https://ria.ru/20210622/tatarstan-1738074696.html
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чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
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kia rio, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, происшествия
В Чувашии водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
12:07 25.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Новочебоксарске водитель на иномарке сбил двух детей на пешеходном переходе

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Водитель на иномарке сбил двух девочек на пешеходном переходе в Новочебоксарске, дети находятся в реанимации, сообщает прокуратура Чувашии.
ДТП произошло вечером 24 июня на улице Винокурова.
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"По предварительной информации, водитель Kia Rio, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу двум проходящим по нему девочкам 2006 и 2012 годов рождения. В результате ДТП дети получили различные травмы и были доставлены в реанимационное отделение, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля освидетельствован на состояние опьянения. Результат исследования отрицательный.
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Прокуратура Новочебоксарска взяла на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами по факту ДТП. Кроме того, прокуратурой организована проверка достаточности принимаемых органами местного самоуправления и ГИБДД мер по обеспечению безопасности дорожного движения на участке дороги, где случилась трагедия, – наличие необходимых дорожных знаков, качество дорожного полотна, необходимые ограждения дороги, ее освещение, возможность установления светофорного регулирования пешеходного перехода.
 
Kia RioЧувашская Республика (Чувашия)НовочебоксарскПроисшествия
 
 
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