https://ria.ru/20210625/deti-1738457183.html

Похищение или убийство: СК пять лет не может найти пропавшего мальчика

Похищение или убийство: СК пять лет не может найти пропавшего мальчика

Похищение или убийство: СК пять лет не может найти пропавшего мальчика

В 2016 году бывшая супруга Мусы Тынысова, страдающая психическим заболеванием, организовала похищение сына неизвестными и скрылась. Ее и мальчика объявили в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T15:12

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Лидия Белькова. В 2016 году бывшая супруга Мусы Тынысова, страдающая психическим заболеванием, организовала похищение сына неизвестными и скрылась. Ее и мальчика объявили в федеральный розыск, возбудили уголовное дело о самоуправстве. Почему до сих пор не нашли ребенка, выясняло РИА Новости. "Не хотел, чтобы ребенок страдал"Разойтись с супругой Тынысов решил после того, как она набросилась на него во время очередной ссоры. Тогда на руках он держал двухлетнего сына Амиля. Мальчик чудом не пострадал.Летом 2016-го Муса увез мальчика к бабушке и дедушке. Через несколько месяцев Жамиля Макенова подала заявление на развод и алименты. Тогда же вместе с сестрой попыталась силой забрать сына у родителей мужа. "Ее сестра Нагима забежала в дом и схватила Амиля, — рассказывает Тынысов. — Мой отец преградил ей путь. Ребенок кричал и рвался к бабушке. Они приехали вместе с инспектором ПДН и стажером оперуполномоченным — те были в шоке. На жаре сына продержали полтора часа, а жена даже на руки его не взяла".Причину неадекватного поведения супруги Муса узнал лишь в ходе судебных заседаний: "Оказалось, у Жамили тяжелая психическая болезнь. Тогда все стало на места. Ее семья была в курсе болезни, но от меня диагноз скрывали"."Действий сотрудники не предпринимали"В декабре 2016-го суд определил: мальчик должен жить с отцом. В день, когда выносили вердикт, неизвестные ворвались в дом родителей Тынысова и похитили ребенка.Уголовное дело возбудили по статье 330 УК ("Самоуправство"). Отец мальчика настаивает на своем и добивается, чтобы статью изменили на более серьезную. Это, считает он, поможет быстрее найти ребенка. "Следствие не берет во внимание показания очевидцев, — объясняет Тынысов. — Они видели, как к дому подъехали машины, как из них выбежали люди. Соседи рассказывали, как выносили сына, он кричал. Первые два с половиной года я ходил в СК как на работу — каждый день. Потом взял паузу, потому что потратил много денег на юристов. За следующие пару лет мне никто не позвонил, никаких действий сотрудники не предпринимали. По крайней мере, мне о них не сообщали"."Ребенка так и не обнаружили" Расследование буксовало — в 2019-м его приостановили. Отец стал писать жалобы. В итоге в мае 2021-го в СК по Омской области вновь возбудили дело — по той же статье, указав, что споры о детях обычно не попадают под Уголовный кодекс. "Если один из родителей забирает ребенка после судебного решения, то приставы должны принимать меры, — поясняют в пресс-службе ведомства. — Но с учетом доводов отца мы возобновили расследование".Однако уточняют, что непосредственно розыск не проводят: этим занимается полиция. В прокуратуре Омской области агентству сообщили, что контролируют расследование. На другие вопросы там не ответили. Юридический представитель Тынысова Мария Хохрина утверждает: пять лет оперативники лишь время от времени направляли запросы — например, в медицинские учреждения.Связаться с самой Макеновой и ее родственниками агентству не удалось. Надежда на Москву Недавно омские органы соцзащиты решили забрать из-под опеки трех сирот, которых воспитывают родители Тынысова. За семью заступилась местный правозащитник Анна Тажеева. Она считает, что таким образом чиновники вынуждали Мусу отказаться от требований найти его ребенка. "Изъятие несовершеннолетних — крайняя мера, — говорит Тажеева. — Опекуны не состоят на учете, к ним не было никаких нареканий. Дети учатся хорошо: например, девочка ездила на Кремлевскую елку". Спустя две недели чиновники все же вернули сирот. "Объяснили, что сигналом послужила суицидальная записка девочки, — уточняет правозащитник. — Мы эту записку видели, и ничего подобного там нет. Да и не основание это для изъятия ребенка, скорее — повод провести проверку, привлечь психолога".Из-за пережитого стресса пожилой отец Мусы попал на операционный стол — стало плохо с сердцем.Через месяц Амилю исполнится семь лет. Пора идти в школу, но Муса даже не уверен, что сын жив. Тем более за все эти годы родственники жены не прислали ни одной фотографии мальчика. Последняя надежда — что расследование передадут в Москву. Недавно Тынысов направил в СК России жалобу на бездействие омских силовиков.

https://ria.ru/20210610/deti-1736350270.html

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в россии, семья, общество, следственный комитет россии (ск рф), омск, дети