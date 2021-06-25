https://ria.ru/20210625/defender-1738553976.html
Рябков прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender
Рябков прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender - РИА Новости, 25.06.2021
Рябков прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender
США и Британия своими действиями по инциденту с эсминцем Defender в Черном море пытаются спровоцировать конфликт, заявил в пятницу замглавы российского МИД... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:51
2021-06-25T10:51
2021-06-25T13:08
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
борис джонсон
сергей рябков
сша
в мире
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. США и Британия своими действиями по инциденту с эсминцем Defender в Черном море пытаются спровоцировать конфликт, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.Он подчеркнул, что обнародованные ФСБ данные переговоров командования корабля береговой охраны РФ и командования британского эсминца "не просто расставляют все точки над "i", но полностью закрывают сюжет со злонамеренными попытками высокопоставленных лиц в Лондоне и некоторых представителей администрации США исказить суть произошедшего".Из этих переговоров "четко слышно", добавил Рябков, что британский эсминец был предупрежден о последствиях в виде предупредительной артиллерийской стрельбы, если он не изменит курс."Затем соответствующие залпы были проведены", - сказал он в кулуарах международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".Замминистра подчеркнул, что причина происходящего в том, что "коллеги в Вашингтоне и Лондоне не просто отрицают реальность, жизнь отрицают", не признавая, что Крым является территорией России."Они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт. Это полностью противоречит нормам международного права, что бы ни произносил в свой микрофон командир или старший помощник эсминца Defender, когда он в ответ на предупреждения сторожевого корабля ФСБ России бубнит о том, что корабль ВМС Великобритании идет международно признанным маршрутом, в территориальных водах Украины и тем самым "соблюдает международное право". Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации", - резюмировал Рябков.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210625/esminets-1738532440.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, борис джонсон, сергей рябков, сша, в мире
Рябков прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender
10:51 25.06.2021 (обновлено: 13:08 25.06.2021)
Рябков заявил, что в ситуации с Defender США и Британия пытаются спровоцировать конфликт
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. США
и Британия своими действиями по инциденту с эсминцем Defender в Черном море
пытаются спровоцировать конфликт, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков
.
Он подчеркнул, что обнародованные ФСБ
данные переговоров командования корабля береговой охраны РФ и командования британского эсминца "не просто расставляют все точки над "i", но полностью закрывают сюжет со злонамеренными попытками высокопоставленных лиц в Лондоне
и некоторых представителей администрации США исказить суть произошедшего".
Из этих переговоров "четко слышно", добавил Рябков, что британский эсминец был предупрежден о последствиях в виде предупредительной артиллерийской стрельбы, если он не изменит курс.
"Затем соответствующие залпы были проведены", - сказал он в кулуарах международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
Замминистра подчеркнул, что причина происходящего в том, что "коллеги в Вашингтоне и Лондоне не просто отрицают реальность, жизнь отрицают", не признавая, что Крым является территорией России.
"Они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт. Это полностью противоречит нормам международного права, что бы ни произносил в свой микрофон командир или старший помощник эсминца Defender, когда он в ответ на предупреждения сторожевого корабля ФСБ России бубнит о том, что корабль ВМС Великобритании идет международно признанным маршрутом, в территориальных водах Украины и тем самым "соблюдает международное право". Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации", - резюмировал Рябков.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М
произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины
в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия
проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном
. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания
не признает переход Крыма к России.